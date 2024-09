Non è la Rai si scagliano contro Mariavittoria al Grande Fratello 2024: “Tommaso? Sta con lui perché è il preferito del pubblico”

Le Non è la Rai – Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere – hanno ormai un ruolo ben definito nella Casa del Grande Fratello 2024: quello delle ‘gossippare’. Alfonso Signorini si rivolge a loro quando c’è bisogno di aggiornamenti su flirt e retroscena nella Casa, cosa che accade anche nel corso della quarta puntata, che tira in ballo anche Mariavittoria Minghetti.

Helena critica Yulia al Grande Fratello 2024: "Chiusa, non trasmette simpatia"/ Lei sbotta: "Non mi conosci"

Si parla, infatti, del possibile flirt tra lei e Tommaso, che sin dall’inizio ha manifestato un interesse nei suoi confronti. Per le ex ragazze di Non è la Rai, l’avvicinamento di Mariavittoria a Tommaso non è sincero ma è frutto della scoperta dell’amore del pubblico nei suoi confronti: “Sta sempre con lui perché è il preferito del pubblico“, hanno dichiarato le Non è la Rai, “Si è fiondata da Tommy, poi, finita la puntata, è finito Tommy. È costruita, sa quando deve agire, quando deve entrare, non la trovo una donna trasparente!”

GRANDE FRATELLO 2024, 4A PUNTATA/ Diretta e eliminati: tensione durante le nomination

Mariavittoria furiosa con le Non è la Rai: “Oche giulive”

Accuse pesanti, che sono state mostrate in contemporanea anche a Mariavittoria al Grande Fratello 2024 e che hanno scatenato la sua ira. “Sto imparando tante cose su di me, sono ben costruita e invece pensavo di no. Sinceramente speravo venissero a dirmelo in faccia, avete anche detto che amate la sincerità… penso che sia palese a tutta Italia che stiamo giocando…” è stata la sua risposta alle Non è la Rai. Loro hanno replicato: “È la nostra percezione, tu non lo nomini mai Tommaso quando parli con noi, se ti piacesse sarebbe il contrario.”

Enzo Paolo Turchi crolla: "Sono vecchio, non vedrò crescere mia figlia Maria"/ "Prima del Grande Fratello..."

Di fronte a questo scontro, Beatrice Luzzi ha criticato Tommaso, reo di non essersi schierato dalla parte di Mariavittoria anche solo con una parola. Lui però ha spiazzato tutti, dicendo: “Non mi interessa rispondere. Non è che abbiamo parlato così tanto io e lei da doverla difendere.” Durante la pubblicità, l’ira di Mariavittoria è letteralmente scoppiata, al punto da portarla a definire le Non è la Rai “oche giulive e false allucinanti”.