“Non mollare mai storie tricolori”, Alex Zanardi/ Diretta e ospiti: da Lippi a Baresi

Martedì 2 giugno, in prima serata, Raiuno trasmette “Non mollare mai – storie tricolori”, uno show che avrà come padrone di casa Alex Zanardi. Simbolo di resilienza e passione sportiva, Alex Zanardi racconterà le storie dei grandi campioni italiani che si interfacceranno con alcuni dei volti più noti della televisione, del cinema e della musica. “Non mollare mai” è uno show nato per sostenere la Croce Rossa Italiana attraverso il numero solidale 45505 a cui si può mandare un sms (attivo dal 27 maggio al 3 giugno) e con donazioni sul sito www.cri.it. Nel corso della serata, saranno raccontate le storie di persone comuni e dei grandi campioni dando voce anche alle emozioni dei protagonisti della Croce Rossa Italiana. Sono tantissimi gli ospiti che hanno accettato di partecipare allo show che Raiuno trasmette la sera della Festa della Repubblica.

LE STORIE DI NON MOLLARE MAI

Sono tante le storie che saranno raccontate nel corso della serata di Non mollare mai. Fabio Cannavaro e Marcello Lippi, capitano e C.T. della Nazionale Italiana campione del mondo 2006, racconteranno l’importanza di fare squadra. Marco Tardelli, Franco Causio e Bruno Conti, invece, ricorderanno con Flavio Insinna l’impresa del 1982 spiegando quanto sia importante riuscire a compiere delle imprese in momenti complicati. Sandro Mazzola, Gianni Rivera e Gianfelice Facchetti, invece, con Simona Ventura, ricorderanno le emozioni vissute durante la partita Italia – Germania del 1970. Javier Zanetti, Alessandro Del Piero e Franco Baresi, storici capitani dell’Inter, della Juventus e del Milan, invece, spiegheranno a Gigi D’Alessio cosa significhi rappresentare squadre così importanti sia in Italia che all’estero. E ancora: Alex Zanardi con Charles Leclerc parlerà dell’impegno di Lapo Elkann nella Croce Rossa Italiana. Spazio, inoltre, a Valentino Rossi, Marco Belinelli, Miriam Sylla, Barbara Bonansea, Bebe Vio, Valentina Vezzali e Yuri Chechi.

IL LOCKDOWN DEGLI SPORTIVI

Ci sarà spazio anche per le storie personali di alcuni sportivi italiani la cui vita si è intrecciata con il lockdown. La sciatrice Federica Brignone, insieme alla mamma, a Deborah Compagnoni e Caterina Balivo, racconterà come ha affrontato il Covid-19. Fabio Fognigni e Flavia Pennetta, Francesca Schiavore e Cesare Bocci, inoltre, racconteranno come hanno strascorso il lockdown. Con l’intervento di Luca Argentero, Stefano Accorsi e Beppe Fiorello, infine, saranno raccontate altre, commoventi storie degli sportivi italiani. Lo show potrà essere seguito anche in diretta streaming su Raiplay.



