Nubifragio Torino: video bomba d’acqua/ Grandine e allagamenti: città sembra Venezia

Il maltempo arriva a Torino e nel pomeriggio un violento acquazzone trasforma il capoluogo piemontese in Venezia. La quantità di acqua caduta ha reso le strade dei fiumi in piena, causando anche notevoli disagi, non solo al traffico. Ad esempio, due grossi rami sono caduti, uno in piazza Rivoli, ostruendo la carreggiata, l’altro in corso Regina Margherita, andando a urtare i cavi del tram. E infatti il corso è stato chiuso nel tratto interessato. Un albero è poi caduto in corso Matteotti, quindi è stato necessario deviare la linea bus 57. Ma a causa degli allagamenti, Gtt ha dovuto chiudere le due stazioni della metropolitana Bernini e Principi d’Acaja. Oltre alla pioggia, si è abbattuta su Torino anche una grandinata che, ad esempio, ha ostruito i binari per la linea tram 16. Deviata poi anche la linea 9 in direzione di piazza Stampalia. La zona più colpita è quella Nord-Est della città e l’area dell’Allianz Stadium. Altri temporali sono attesi in serata, mentre la pioggia continua a cadere.

NUBIFRAGIO A TORINO… E DIVENTA VENEZIA

Molti torinesi questo pomeriggio si sono sentiti catapultati a Venezia in un giorno d’acqua alta. Dopo un violento temporale lo scenario è quello di strade allagate, alberi caduti, stazioni della metro inagibili e linee deviate per il vento e la grandine. I temporali di oggi pomeriggio a Torino, accompagnati da una lunga grandinata, dovrebbero essere gli ultimi prima di un tempo stabile in Piemonte. È atteso infatti il ritorno dell’anticiclone, con massime che dovrebbero salire di nuovo fino a 34-35 gradi nel prossimo weekend grazie all’arrivo di aria africana. Queste sono le previsioni elaborate dalla Società meteorologica italiana (Smi) che fanno ben sperare i cittadini di Torino dopo quanto accaduto oggi. Ma attenzione, perché domenica prossima potrebbero verificarsi locali nubifragi. La speranza, però, è di non ritrovarsi ad avere a che fare di nuovo con strade allagate e notevoli disagi.





© RIPRODUZIONE RISERVATA