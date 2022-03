“Nuda e col reggiseno in testa: copriti!”/ Alessandro Iannoni geloso di mamma Carmen

Playa Accoppiada, da tre giorni ospita, tra gli altri naufraghi dell’Isola dei Famosi, anche la coppia di mamma e figlio formata da Carmen Di Pietro ed Alessandro Iannoni. Il duo è abbastanza affiatato anche se questa sera è già a rischio eliminazione trovandosi in nomination. Come accade con gran parte dei figli maschi, anche Alessandro in queste ore ha manifestato tutta la sua gelosia nei confronti di mamma Carmen. “E’ inguardabile, mamma col reggiseno in testa è inguardabile!”, ha protestato il ragazzo, criticando il modo goliardico della showgirl di portare in testa una parte del costume.

Alessandro, confidandosi alle telecamere dell’Isola ha commentato visibilmente infastidito: “E’ inguardabile, mamma col reggiseno in testa è inguardabile!”. Mentre la donna lo invitava a divertirsi ed a farsi i fatti suoi, il giovane ha protestato ancora: “Ma col reggiseno in testa? Dai! Mettilo qua il reggiseno!”. Una scenetta avvenuta sotto lo sguardo divertito degli altri naufraghi ed in particolare di Floriana Secondi che ha guardato divertita la reazione di gelosia del ventenne.

Alessandro Iannoni geloso di mamma Carmen Di Pietro: “Copriti”

Alessandro Iannoni non avrebbe affatto preso bene l’atteggiamento della madre Carmen Di Pietro e durante un suo sfogo ha commentato: “E’ una cosa impossibile! Era tutta nuda e il reggiseno in testa… le ho detto ‘ma mettilo, che magari ti copre un po’ di più'”. Dal canto suo, mamma Carmen non ha apprezzato molto il modo un po’ bacchettone del figlio, accusandolo di indagare su tutto ciò che fa: “Per una volta zitto!”, ha protestato.

Carmen, stizzita, ha a sua volta commentato: “Non so come gli vengono determinate esternazioni, sarà il sole! Ma che fastidio ti può dare un reggiseno sulla testa? Faccio del male a qualcuno?”. Nel frattempo il figlio l’ha invitata a mettere il reggiseno nel posto originariamente destinato, ed a coprirsi maggiormente. “Stiamo all’Isola mica in un convento”, ha commentato la showgirl. “Mi dà fastidio perchè sono geloso e non voglio che gli altri guardino tutta l’abbondanza che ha, questo mi dà fastidio!”, ha ammesso Alessandro.

