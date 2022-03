Alessandro Iannoni/ Figlio Carmen Di Pietro, riuscirà a conquistare Estefania Bernal?

Alessandro Iannoni è il giovane figlio dell’esuberantissima Carmen Di Pietro, con la quale partecipa in coppia all’Isola dei Famosi 2022. Il suo esordio, in elicottero, prima del lancio ha visto un momento di grande comicità messo in scena dalla madre, intenta a cibarsi voracemente di due merendine al cioccolato, nascoste precedentemente nella scollatura. Lo sgomento, la sorpresa e soprattutto la vergogna del ragazzo, lo hanno fatto diventare in pochi minuti idolo incontrastato del web.

Alessandro Iannoni, chi è figlio di Carmen Russo e concorrente Isola dei Famosi 2022/ Cacciato di casa ma...

Alessandro Iannoni, inoltre, si è reso protagonista del lancio dall’elicottero della madre, che – indecisa – non trovava il coraggio di fare il grande salto. Una spinta decisa da parte del figlio ha posto fine ad un momento decisamente grottesco. Alessandro, dal canto suo, senza esitare, si è messo in posizione per il lancio e con grande coraggio dopo un saluto alla telecamera si è buttato in acqua cominciando ufficialmente la sua avventura all’Isola dei Famosi 2022.

Alessandro Iannoni al televoto con la madre…

Giunti alla spiaggia, durante la prima serata, Alessandro Iannoni ha dovuto affrontare la prova ricompensa che ha visto la sua coppia gareggiare contro Lory Del Santo e Marco Cucolo. Madre e figlio sono risultati vincitori con grande esaltazione da parte dei loro sostenitori online. Nonostante questo, lui e la madre si troveranno ad affrontare il televoto, essendo stati nominati dal gruppo. Certamente potranno contare sui numerosi sostenitori visto che la madre è apprezzata per la sua simpatia e lui sta dimostrando di aver ereditato la stessa qualità, offrendo di fatto al pubblico siparietti divertenti. Tutti elementi che potrebbero spingere i telespettatori a premiarli e a consentire loro di proseguire la loro avventura da naufraghi.

Alessandro Iannoni la rivelazione dell’Isola dei Famosi 2022?

Alessandro Iannoni è certamente una delle rivelazioni dell’Isola dei Famosi 2022. In pochi minuti ha raccolto enorme approvazione e solidarietà. Pare infatti che il giovane ventenne si sia lamentato della troppa pressione esercitata su di lui dalla madre Carmen Di Pietro, che accusa di trattarlo come un vero e proprio bamboccione e che non risparmia raccomandazioni ormai banali data l’età del ragazzo, visibilmente grande, grosso e sicuramente con la testa sulle spalle.

Cosa ci aspettiamo da lui? Grandi cose! Alessandro ha già dato prova di forza fisica e determinazione e sospettiamo che non esiterà a opporsi agli atteggiamenti spesso troppo sopra le righe della madre Carmen di Pietro. Alessandro Iannoni è ormai diventato un idolo per molti e il popolo del web già lo immagini vincitore, senza la madre! Chissà che le dinamiche del reality non lo prevedano, ad un certo punto del percorso. Inoltre, potrebbe emergere presto qualche gossip e qualche colpo di scena, pare infatti che Alessandro non abbia risparmiato apprezzamenti per la bellissima Estefania Bernal. Non ci resta che stare a guardare…

