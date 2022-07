Nudes/ Anticipazioni prima puntata 27 luglio: Vittorio denunciato per video online…

Nudes, anticipazioni prima puntata 27 luglio: Vittorio denunciato, la sua vita sta per cambiare…

Le anticipazioni della prima puntata di Nudes, al via dal 27 luglio in seconda serata su Rai2, presentano uno dei tre protagonisti della nuova serie italiana: Vittorio, al centro delle vicende dei due episodi che vedremo questa sera. La serie è l’adattamento italiano dell’omonimo programma norvegese e affronta il tema del revenge porn attraverso il punto di vista dei giovani protagonisti con sguardo realistico e moderno, ponendosi lo scopo di narrare le conseguenze di un gesto spesso commesso con superficialità.

Interpretato da Nicolas Maupas (Mare Fuori, Un professore), Vittorio è un adolescente bello e popolare di 18 anni che non ha idea di quanto la sua vita stia per cambiare. Vittorio ha tutte le qualità per essere un leader, e quando vince un bando indetto tra le scuole della città per la riqualificazione di uno spazio abbandonato, tutti sono orgogliosi di lui. Tuttavia, stando alle anticipazioni, un’ombra cala minacciosa sulla sua vita: il giovane viene infatti convocato in commissariato dove viene a sapere di essere stato denunciato per diffusione di materiale pedopornografico online…

Nudes: l’avvocato di Vittorio ha un’idea per far ritirare le accuse

Nel secondo episodio di Nudes, in onda sempre stasera su Rai2, Vittorio è sconvolto dalla denuncia e deve cercare di far convivere il suo dramma personale con la vita di tutti giorni, soprattutto per via del suo ruolo di presidente di Officina 27, il nome dello spazio legato al progetto di riqualifica urbana che lui ha vinto. A breve ci sarà la festa di inaugurazione, ma l’entusiasmo generale rischia di essere rovinato.

Infatti, le voci sulla denuncia di Vittorio iniziano a circolare non solo a scuola. Gina, la vice del progetto di Officina 27, deve decidere in che modo agire: far dimettere Vittorio oppure sorvolare su una questione così delicata? Intanto, il rapporto tra Vittorio e Costanza comincia a vacillare quando lei gli chiede di eliminare alcune sue foto intime dal cellulare. Intanto, l’avvocato della famiglia del ragazzo potrebbe avere un’idea per spingere Marta a ritirare le accuse contro di lui. E’ una mossa azzardata, ma potrebbe funzionare senza rovinare la reputazione di Vittorio.

