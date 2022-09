Nudi per la vita/ Diretta 2a puntata: spogliarello di Remigi, Paolantoni, Cirilli, Gazzoli, Rocca, Catalani

Nudi per la vita: anticipazioni e diretta seconda puntata

Dopo l’ottimo esordio che ha incollato davanti ai teleschermi 1.362.000 spettatori pari al 7.93% di share, martedì 13 settembre, in prima serata, torna in onda con la seconda puntata “Nudi per la vita“, il docu-reality dedicato alla prevenzione condotto da Mara Maionchi con la collaborazione speciale di Marcello Sacchetta. Un docu-reality innovativo in cui vari personaggi famosi hanno accettato di mettersi in gioco spogliandosi davanti ad un pubblico nel corso di un vero e proprio spettacolo, coreografato da Marcello Sacchetta e che sarà portato in scena sul palco del teatro milanese “Il Franco Parenti”.

Dopo la prima puntata in cui i sei uomini che hanno accettato la sfida di Nudi per la vita si sono raccontati svelando anche dettagli inediti della propria vita, questa sera, i vip continueranno a mettersi alla prova per preparare lo spettacolo sensibilizzando, al tempo stesso, il pubblico esortandolo a non aver paura di mostrare il proprio corpo per sottoporsi a periodici controlli medici.

Nudi per la vita: vip in crisi in vista dello show

Con l’obiettivo nobile di Nudi per la vita di diffondere l’importanza della prevenzione, sei uomini del mondo dello spettacolo, hanno accettato di trasformarsi in ballerini e attori affidandosi a Marcello Sacchetta che, da coreografo, sta provando a mettere su uno spettacolo totalmente maschile ispirato a Full Monty. Nel corso della puntata in onda questa sera, i protagonisti maschili di Nudi per la vita, continueranno a provare, ma non mancheranno piccoli intoppi e momenti di crisi.

Dopo un’inaspettata esibizione in un locale, infatti, la paura in vista dello spettacolo teatrale comincerà a farsi sentire. I vip entreranno ufficialmente in crisi. La stanchezza assalirà i protagonisti insieme all’imbarazzo di doversi mostrare senza vestiti. Nel frattempo, il giorno dello spettacolo sul palco del teatro “Franco Parenti” si avvicina. Gli uomini vip riusciranno ad esibirsi davanti a 400 persone?

I concorrenti di Nudi per la vita prima e seconda puntata

Protagonisti della seconda puntata di “Nudi per la vita” in onda questa sera saranno ancora gli uomini ovvero Memo Remigi; Francesco Paolantoni; Gabriele Cirilli; Gianluca Gazzoli; Gilles Rocca; Antonio Catalani. Nelle ultime due puntate in onda lunedì 19 e martedì 20 settembre, invece, le protagoniste saranno Corinne Clery; Alessandra Mussolini; Brenda Lodigiani; Elisabetta Gregoraci; Maddalena Corvaglia; Valeria Graci.

Nudi per la vita piò essere seguito in diretta televisiva in prima serata su Raidue, ma anche in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione in modo da poter recuperare anche i precedenti appuntamenti.

