Tra pochissimi minuti si terrà il secondo appuntamento odierno – dopo quello che abbiamo già visto assieme in diretta alle ore 13:00 – con gli amatissimi e sempre partecipatissimi concorsi del Million Day e dell’Extra MillionDay che torneranno a donare il loro ricchissimo milione sempre in palio e alla ricerca di un fortunato che riesca a metterci le mani sopra: nel mese di novembre (almeno fino ad ora, ovviamente) non abbiamo ancora visto alcun premio milionario assegnato; ma al contempo nel corso di ottobre ce ne sono stati la bellezza di cinque – ironicamente identici a quelli che sono stati vinti anche nel corso di tutto settembre -, tra i quali l’ultimo solamente lo scorso lunedì (ovvero il 28 ottobre) dalla piccola Barletta.

Insomma, la speranza che ci accompagna oggi è che finalmente potremo parlarvi di un nuovo premio milionario vinto grazie al Million Day, a maggior ragione nell’ipotesi in cui sia proprio qualcuno tra voi carissimi lettori a portarselo a casa: occhi puntati sull’estrazione delle ore 20:30, tenendo innanzitutto a mente che l’orario ultimo in cui potrete piazzare la (o le) vostra scommessa sarà quello delle 20 in punto; in caso di ritardi ovviamente non vi sarà impedito di giocare, ma al contempo la vostra puntata sarà valida solamente per il primo concorso – sempre alle ore 13:00 – già in programma per la giornata di domani!

Resta infine – mentre aspettiamo che si tenga l’estrazione – da ricordare brevemente ai novizi tra voi le semplicissime regole del Million Day partendo dalle tre possibili modalità di gioco: con quella classica potrete scegliere un totale di 5 numeri al costo di un solo euro con cui compilare l’apposita schedina dedicata a questo gioco; mentre con quella plurima potrete aumentare di quanto vorrete il numero di cinquine, ma pagando singolarmente 1 euro ogni 5 numeri giocati; così come – infine – potrete scegliere anche fino a 9 numeri grazie alla giocata sistemica, più costosa e con premi inferiori.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DI OGGI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: