Numeri vincenti Million Day ed Extra Million Day/ Estrazione delle combinazioni fortunate del 23 aprile 2024

In questo martedì 23 aprile siamo, come ogni giorno, vogliosi di scoprire i numeri del Million Day, il concorso che permette di giocare ogni giorno nella speranza di vincere il premio massimo da 1.000.000 euro. Per partecipare ormai conosciamo bene le regole, semplici e immediate: nonostante questo, a volte abbiamo dubbi sulla combinazione da avanzare e proprio per questo motivo oggi vogliamo aiutarvi. Le statistiche del gioco, infatti, potrebbero dare una mano ai giocatori più indecisi, chiarendo loro le idee su quali siano i numeri giusti da giocare quest’oggi, in una delle due estrazioni: come sempre sarà possibile giocare o alle 13 o alle 20.30.

Per aiutarvi, dunque, andiamo a vedere quali siano i numeri ritardatari e quelli frequenti del gioco. Queste statistiche potranno dare una mano ai più indecisi: tra i ritardatari assoluti troviamo il 36, numero che manca da 23 estrazioni, seguito dal 54 che invece non esce su entrambi i concorsi da ben 19 estrazioni. 17 le assenze del 47 mentre sono 12 quelle del 10. A 11 assenze troviamo i numeri 39, 31e 21 mentre da 10 sono assenti 27 e 5. 9 assenze per il 32. I numeri frequenti, invece, vedono una fitta presenza del 54 sul Million Day: è uscito 99 volte in 365 giorni. Segue il 17 a 89 presenze e il 25 a 85. Sono 83 le presenze del 7 mentre 82 quelle del 52. Per l’Extra Million Day invece in pole il 41 con 88 presenze in 365 giorni. Segue il 6 a 85 e poi troviamo 38 e 25 a 84 presenze. Infine il 19 a 82.

COMBINAZIONE VINCENTE DI MILLION DAY ED EXTRA DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 13 – 17 – 21 – 27 – 43

EXTRA MILLIONDAY: 2 – 12 – 26 – 34 – 47

COMBINAZIONE VINCENTE DI MILLION DAY ED EXTRA DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

