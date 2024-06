Numeri vincenti Million Day/ Estrazioni delle cinquine di oggi 15 giugno 2024

Nuova giornata e nuova estrazione del Million Day. Anche oggi, sabato 15 giugno 2024, scopriremo insieme quali sono i numeri vincenti del gioco a premi, i 5 numeri fortunati più altri cinque extra che vanno a comporre la decina del valore di un milione di euro. Superata l’estrazione delle ore 13:00, coma da programma attendiamo quella delle 20:30, una doppia chance per tentare la fortuna e chissà che qualcuno di voi non venga baciato. Ricordiamo brevemente, prima di scoprire l’estrazione di oggi, come funziona il gioco.

Bisogna individuare una cinquina prevista dall’1 al 55, più altri cinque numeri (i cosiddetti extra), sempre dall’1 al 55. A quel punto avremo la nostra stringa di dieci, nella speranza che possano essere quelli fortunati. E’ dal 7 giugno che nessuno in Italia è riuscito a centrare il Million Day, il famoso milione di euro, e durante l’ultima estrazione, quella di ieri, sono stati sorteggiati i numeri 3, 10, 17, 25 e 46, con l’aggiunta degli extra 6, 34, 37, 40 e 54. L’estrazione delle ore 20:30, invece, ha visto l’8, 11, 25, 49 e 53, mentre i numeri extra sono stati 5, 15, 17, 44 e 46.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY: COME SCOPRIRE SE SI HA VINTO

Ma come fare per scoprire se si ha vinto? Qualora non foste certi del risultato ottenuto vi basterà recarvi sul sito ufficiale del gioco Million Day, dopo di che in alto a destra troverete uno spazio dal titolo “verifica vincite” in cui non dovrete fare altro che inserire il numero di serie della schedina.

Vi basterà copiare il testo dell’immagine che apparirà sotto e fare click su “continua”. In alternativa potrete recarvi presso la ricevitoria e consegnare la vostra schedina al negoziante che vi dirà subito, una volta inserita la stessa nel terminale, se avrete vinto ed eventualmente il premio ottenuto. A questo punto non ci resta che lasciarvi all’estrazione di oggi, 15 giugno 2024, del Million Day con i numeri vincenti e le cinquine fortunate.

MILLION DAY, I NUMERI VINCENTI DI OGGI, 14 GIUGNO 2024

ORE 13.00

MILLION DAY: 5 – 9 – 15 – 34 – 54

EXTRA MILLIONDAY: 2 – 16 – 18 – 23 – 40

ORE 20.30

MILLION DAY: 2 – 7 – 29 – 42 – 54

EXTRA MILLIONDAY: 3 – 10 – 18 – 43 – 45











