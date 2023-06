Nunzia De Girolamo nella giuria di Ballando con le stelle?/ Lei svela la verità

Nunzia De Girolamo nella giuria di Ballando con le stelle 2023?

Mancano ancora mesi alla prossima edizione di Ballando con le stelle, ma fervono i preparativi così come aumentano i rumors sulla giuria. Da anni, la giuria di Ballando con le stelle è formata da Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli, ma nelle ultime settimane sono tanti i rumors che vorrebbero dei cambiamenti all’interno della giuria. Nelle ultime settimane, in particolare, sono stati accostati alla giuria di Ballando nomi come Barbara D’Urso, Luisella Costamagna, Francesca Fagnani e Nunzia De Girolamo.

Barbara D’Urso, però, non ci sarà perchè ha già confermato la propria presenza alla conduzione di Pomeriggio 5 nella prossima stagione televisiva mentre Francesca Fagnani ha commentato così i rumors: “Non vedo l’ora che riparta, vi seguirò dal divano di casa mia, come sempre”. Nelle scorse ore anche Nunzia De Girolamo ha commentato i rumors.

Nunzia De Girolamo smentisce la presenza nella giuria di Ballando con le stelle

Nunzia De Girolamo ha smentito la propria presenza nella giuria di Ballando con le stelle sui social. La De Girolamo ha retwittato un tweet con i rumors sui nomi nei nuovi giudici commentando così: “No grazie, in giuria sarei troppo buona. Ma, come maestra di ballo, potrei pensarci.” – dichiara la De Girolamo.

Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Superguidatv, Milly Carlucci, parlando della giuria di Ballando, ha spiegato che nulla è stato ancora deciso: “In questo momento stiamo lavorando al cast. Il ragionamento sulla giuria, commentatori a bordo campo, tribuni del popolo avverrà a settembre e non prima. Non abbiamo aperto neanche la discussione su questo aspetto. Abbiamo prima la necessità di chiudere il cast. Per il resto è ancora prematuro parlarne. Abbiamo lanciato sui social il toto-nomi perché siamo desiderosi di sapere cosa ne pensa il pubblico”.

