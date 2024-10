Si è alzato il sipario come da programmi sulla nuova Ferrari F80, l’ultima hypercar di casa Maranello, una nuova componente della prestigiosa famiglia F. Come da annuncio di ieri sui social ufficiali, alle ore 14:00 la casa del Cavallino Rampante ha tolto i velli alla Ferrari F80, una vera e propria opera d’arte su ruote, e come ogni opera che si rispetti ha un valore inestimabile.

Sarà costruita infatti in sole 799 unità e costerà ben 3,6 milioni di euro, un “giocattolino” per pochi eletti. A dieci anni dall’arrivo della LaFerrari e a 40 invece dalla mitologica F40, Ferrari continua la tradizione delle sue auto estreme, svelando una supercar che è un concentrato di altissima tecnologia applicata non solo al motore, che è in grado di sviluppare fino a 1.200 cavalli, ma anche all’aerodinamica e in generale ad ogni centimetro quadrato dell’auto.

NUOVA FERRARI F80, UN V6 TERMICO E DUE MOTORI ELETTRICI

Il telaio è in fibra di carbonio, mentre le sospensioni sono attive, perfette per la pista, ma non mancano i sistemi di assistenza alla guida per non rendere troppo estrema la maneggevolezza della Ferrari F80, un’auto che è quindi semplice da guidare, adatta anche ai neofiti. La nuova Ferrari è stata presentata in una location speciale, leggasi il nuovo E-Building di Maranello, lì dove è in sviluppo la prima rossa elettrica della storia, il SUV/Crossover in arrivo nel 2025.

Abbiamo accennato sopra alla potenza, 1.200 cavalli, di cui 900 derivanti dal motore V6 turbo da 3 litri, quindi ben 300 cavalli per ogni litro, con l’aggiunta di una ibridazione con architettura da 800 V, caratterizzato da due motori elettrici posizionati entrambi sull’asse posteriore da 200 cavalli ciascuno, per un totale quindi di 1.200.

NUOVA FERRARI F80, I NUMERI DEL SUO PROPULSORE

A riguardo Gianmaria Fulgenzi, capo dello sviluppo dei prodotti di Ferrari, ha fatto sapere che l’intero gruppo propulsore deriva dallo stesso che ha permesso alla mitica Ferrari 499P di trionfare per ben due anni di fila alla 24 Ore Le Mans, di conseguenza stiamo parlando di un’auto derivante in gran parte da una vettura da corsa. Il cambio è a 8 rapporti e i 100 km/h si raggiungono in 2,1 secondi, mentre i 200 in 5,75. Prestazioni monstre che hanno permesso alla Ferrari F80 di segnare già il nuovo record della pista a Fiorano, 1 minuti e 15 secondi, meglio del precedente stabilito dalla SF90XX Stradale.

La velocità massima? 350 km/h, raggiungibili anche grazie all’aiuto dell’ala attiva, che si muove quindi durante la percorrenza, e che garantisce una tenuta incredibile anche in curva. Come detto sopra, co-tanta bellezza ha un prezzo esagerato, più di 3 milioni di euro, ma siamo certi che Ferrari non farà fatica a vendere la F80, ed anzi, mentre vi scriviamo le avrà probabilmente già prenotate tutte. I tempi di consegna? Si parte fra circa un anno, dalla fine del 2025.