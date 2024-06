DIRETTA 24 ORE LE MANS 2024/ Video streaming tv: nell’albo d’oro una storia mitica! (15-16 giugno)

DIRETTA 24 ORE LE MANS 2024: L’ALBO D’ORO

Nel parlare della diretta della 24 Ore Le Mans 2024 possiamo fare un approfondimento anche sull’albo d’oro: come detto, la Ferrari è tornata a vincere nell’ultima edizione interrompendo un digiuno che durava da 58 anni, e ha messo il suo sigillo per la decima volta su questa gara. In testa rimane la Porsche con 19 successi, la tripletta timbrata tra il 2015 e il 2017 segna però l’ultimo momento in cui la casa tedesca ha festeggiato; la connazionale Audi segue con 13 trionfi ma qui bisogna dire che sono arrivati tutti tra il 2000 e il 2014, dunque possiamo parlare di un dominio da parte di questa scuderia.

La Ferrari è terza, seguita da Jaguar e Bentley; la prima casa extraeuropea con più vittorie nella 24 Ore Le Mans è la Ford con 6, e un digiuno che quest’anno potrebbe toccare i 44 anni; la Toyota invece non aveva mai vinto prima del 2018, poi incredibilmente si è presa cinque successi consecutivi arrivando a dominare. Dunque possiamo dire che nel terzo millennio Audi e Toyota abbiano fatto la parte del leone, con 18 titoli in 24 anni; riguardo le francesi, che corrono in casa, abbiamo una vittoria per la Peugeot nel 2009 andando così a raggiungere la Matra a tre successi totali nella 24 Ore Le Mans, staccando la Lorraine-Dietrich e la storica Bugatti. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA 24 ORE LE MANS 2024 IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Per assistere alla diretta tv della 24 Ore Le Mans 2024 dovrete aver sottoscritto un abbonamento alla televisione satellitare: la lunga corsa infatti andrà in onda su Eurosport 1, il principale canale di questa emittente che trovate al numero 210 del vostro decoder. Esistono delle alternative, ma anche queste sono comunque a pagamento: riguardano la diretta streaming video, che potrete attivare sul portale Eurosport Player, sulla piattaforma Discovery Plus oppure ancora su Now Tv.

INIZIA LO SPETTACOLO!

Torna il grande spettacolo della diretta 24 Ore Le Mans 2024: finalmente possiamo parlare ancora di questa storica corsa automobilistica, la più antica al mondo all’interno del Campionato del mondo Endurace. Si svolge presso il Circuit de la Sarthe, appunto vicino a Le Mans, e come dice il nome dura 24 ore: si comincia alle ore 16:00 di sabato 15 giugno 2024, allo stesso orario della domenica seguente sarà decretato il vincitore al termine della gara. Un grande appuntamento, che per noi è ancora più intrigante perché l’anno scorso la Ferrari è tornata al successo dopo ben 59 anni: tra i piloti anche Antonio Giovinazzi, già protagonista in Formula 1.

Sulla diretta della 24 Ore Le Mans 2024 si potrebbero dire ovviamente tante cose; la prima sul circuito, che misura oltre 13 chilometri e mezzo ed è uno dei più lunghi al mondo, più volte modificato sino ad arrivare alla conformazione attuale voluta sette anni fa, con il tracciato attuale il record in gara appartiene a Sébastien Buemi che nel 2018 ha fatto registrare un 3’17’’658. Altri numeri relativi alla diretta della 24 Ore Le Mans 2024 li sciorineremo, infatti possiamo andare a fare una breve presentazione della gara provando a scoprire quello che succederà in questo straordinario giorno di corsa.

DIRETTA 24 ORE LE MANS 2024: IL CONTESTO

Della diretta della 24 Ore Le Mans 2024 potremmo anche dire che tra i piloti della Ferrari che l’anno scorso ha vinto la gara figura anche Antonio Fuoco, uno dei prodotti dell’Academy della Rossa che in giovane età aveva fatto parlare di sé per il grande talento e un possibile approdo in Formula 1; non è successo, ma adesso Fuoco si gode il momento nella 24 Ore Le Mans 2024 e intanto è stato brillante nelle prime qualifiche, portando la Ferrari in terza posizione (l’altra invece è risultata essere settima).

Tra le favorite per la vittoria troviamo anche la Toyota, che aveva dominato la corsa prima che a Maranello tornassero a vincere, ma quest’ultima nelle prove non ha fatto benissimo e appare già in difficoltà; così come la Porsche che è un’altra candidata al successo. Benissimo invece la BMW con Dries Vanthoor, Raffaele Marciello e Marco Wittmann; e la Cadillac. Questo però è quanto accaduto nei giorni scorsi, adesso finalmente possiamo dare il via alla diretta della 24 Ore Le Mans 2024 e la gara si prospetta davvero molto interessante, non ci resta che scoprire come andranno le cose in pista.

