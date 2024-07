Nuova Fiat Grande Panda, la presentazione/ Video, mix fra futuro e passato, ed ora è elettrica

Dopo l’annuncio a sorpresa delle scorse settimane, nella giornata di ieri, direttamente dal mitico Lingotto di Torino, il capo del marchio Fiat, Olivier Francois, ha svelato al mondo intero dal vivo la nuova Fiat Grande Panda, l’atteso modello della city car che disegnò Giorgetto Giugiaro nel lontano 1980. Ed è proprio a quell’auto che si ispira l’utilitaria disegnata presso il centro design di Mirafiori, ma costruita in Serbia.

Diversi sono infatti i richiami alla vettura di 44 anni fa, a cominciare dal frontale e dal posteriore molto “schiacciati” e verticali. Le novità sono le dimensioni, visto che mai nessuna Panda era stata realizzata così grande. E’ lunga infatti quasi 4 metri, per l’esattezza 3,99, di conseguenza la Fiat Grande Panda ha abbandonato con il nuovo modello il segmento A per entrare nel B, precisamente in quello dei B-SUV uno dei più agguerriti per quanto riguarda il mercato europeo.

NUOVA FIAT GRANDE PANDA: LE TEMPISTICHE E I POSSIBILI PREZZI

Ma quando arriverà sul mercato la Fiat Grande Panda? Bisogna pazientare, visto che a fine anno ci sarà una nuova presentazione, dopo di che è previsto una possibilità di ordinazione nel primo trimestre del 2025. In merito ai prezzi, invece, Francois ha fornito delle indicazioni approssimative, spiegando che costerà meno di 25mila euro, riferendosi ovviamente alla versione elettrica.

Possibile che alla fine la Grande Panda vada quindi ad equiparare il listino della sua gemella, la Citroen C3, costruita sulla stessa piattaforma, la Smart Car, e che ha un prezzo di 23.900 euro. Ciò che mancava di scoprire della nuova Panda erano gli interni che ieri sono stati ufficialmente lanciati dopo lacune foto leak circolanti in rete nelle scorse settimane. La prima cosa da sapere è che si tratta di un abitacolo green, visto che è realizzato in fibre di bambù, ed inoltre è chiaro il mix fra forme del passato e il presente tecnologico. Spiccano su tutti due grandi schermi, entrambi a forma ovale (a richiamare il Lingotto), uno per l’infotainment in mezzo (da 10,25 pollici) e uno dietro al volante (da 10 pollici) per tutte le informazioni basilari come il livello del carburante (o della batteria), il conta chilometri, la velocità e via discorrendo.

NUOVA FIAT GRANDE PANDA: DAGLI INTERNI AL MOTORE ELETTRICO

Non mancano comunque i tasti fisici, cosa che farà sicuramente piacere ai numerosi automobilisti che odiano le funzioni touch. Presente infine una ricarica wireless per lo smartphone e le prese USB. Altro aspetto di cui ancora non eravamo a conoscenza erano i motori, a cominciare da quello elettrico, che monterà una batteria con una potenza di 44 kWh per un powertrain da 113 cavalli in grado di compiere con una sola ricarica un tragitto di 320 km, la stessa distanza che percorre del resto la nuova C3.

Per la versione a benzina invece tutto tace, ma l’opzione più plausibile è quella di un motore 1.2 da 100 CV (già visto anch’esso sulla Citroen), senza dimenticare il classico FireFly 1.0 da 70 cavalli ibrido, ampiamente montato su svariati modelli del gruppo Stellantis.













