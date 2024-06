Fiat Grande Panda presentata a sorpresa: cilindrata, autonomia e costo/ Più lunga e spaziosa

Presentata la Fiat Grande Panda: cosa cambia rispetto al passato?

Altro che utilitaria: è stata presentata la Fiat Grande Panda, il nuovo modello che presto verrà lanciato sul mercato. Dopo l’anteprima dello scorso febbraio della Pandina, arrivano altre immagini esclusive che questa volta riguardano proprio la citycar elettrica che ben presto potrà essere acquistata dagli automobilisti italiani, sempre molto affezionati al marchio Fiat. Come ci dice lo stesso nome, l’auto sarà più grande, anche in termini di dimensioni, rispetto a quelle del passato, ma soprattutto più spaziosa.

La macchina sarà infatti lunga 399 cm contro i 368 attuali della panda: il design, a lungo studiato dal Centro stile di Torino, si adatta ai concept passati ma risponderà a nuove esigenze che provengono dal mercato. L’auto non sarà infatti solamente sostenibile e connessa, e ovviamente sicura, ma anche spaziosa e confortevole, come sottolinea La Gazzetta dello Sport: dalla Fiat assicurano che ci sarà, all’interno, lo spazio a sufficienza per cinque persone, dunque sarà un’auto adatta anche alle famiglie.

Fiat Grande Panda: sarà acquistabile in due versioni

Più grande, più spaziosa, più confortevole: la nuova Fiat Grande Panda sembra pronta ad accontentare proprio tutti, anche gli amanti del design. Sì, perché gli esperti torinesi che hanno disegnato il nuovo veicolo Fiat, non si sono risparmiati e hanno pensato una macchina con un pattern luminoso in grado di unire i proiettori a led, mentre le luci diurne si trasformano in indicatori di dilezione. Nella parte bassa del paraurti, invece, c’è una piastra protettiva che è presente anche dietro, sotto i proiettori, uniti da una banda nero lucido: come espressamente spiegato dalla Fiat, l’auto è ispirata ai modelli degli anni ’80.

Ci sarà, nella nuova Fiat Grande Panda, anche un omaggio al passato e in particolare all’iconica Panda 4×4: la fiancata del nuovo veicolo, infatti, mostrerà lettere in bassorilievo in grado di animare la fiancata, dove saranno presenti cerchi da 17 pollici. Il veicolo verrà prodotto in due versioni, elettrica e ibrida, per rimanere al passo con la contemporaneità, non solamente nel design. La versione elettrica costerà circa 23 mila euro, mentre l’ibrida costerà meno di 20 mila euro. Il motore, invece, avrà 113 cavalli e più di 300 chilometri di autonomia per quanto riguarda l’elettrica, mentre l’ibrida avrà il 1.0 a benzina tre cilindri da 100 cavalli.











