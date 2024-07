Nuova maglia Roma, riferimento al quartiere di Testaccio/ Tributo al passato fatto da Adidas (18 luglio 2024)

NUOVA MAGLIA ROMA, COLORI IN RIFERIMENTO AGLI ANNI 30

La nuova maglia della Roma guarda al passato. Una delle società più storiche e riconosciute a livello mondiale, complice anche il legame con la Città Eterna, è sicuramente quella giallorossa. Adidas ha voluto omaggiare alcuni elementi delle origine e del DNA romano e romanista.

Il primo riferimento è sicuramente quello al quartiere di Testaccio, simbolo del tifo giallorosso. I colori rosso scuro e oro, come spiega il Corriere dello Sport, caratterizzavano uno degli abbonamenti allo stadio di Testaccio per la stagione 1933-1934. Questo concept retrò verrà usato anche per gli altri due kit che verranno presentati nelle prossime settimane.

NUOVA MAGLIA ROMA, DYBALA COMMENTA: “FASCINO ANTICO”

La nuova maglia della Roma presenta dunque un rosso scuro che diventa più intenso nella parte frontale con tanto di righe sottili color oro. Le strisce Adidas, come per la Juventus, sono applicate lungo le spalle con l’assenza del colletto, a differenza del kit del Napoli per restare in tema Serie A.

Lo stemma sarà all’altezza del cuore, simmetricamente dall’altra parte troveremo il logo Adidas. Il main sponsor rimane Riyahd Season che sarà di colore oro. Altro riferimento al passato lo troviamo sul retro del colletto: la scritta “A.S. Roma” è ripresa dalle tessere degli abbonati Anni ’30, come specifica il Corriere dello Sport.

La divisa è già in vendita sul sito ufficiale della Roma e verrà indossata per la prima volta in campo nella gara amichevole contro il Kosice del 22 luglio che si disputerà in Slovacchia. La maggior parte dei tifosi giallorossi è entusiasta di questa connessione passato-presente, descritta alla perfezione da Paulo Dybala sui social: “Nuova maglia, fascino antico”.











