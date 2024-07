CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Soulé, c’è l’offerta! En-Nesyri sempre più vicino (18 luglio 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS,

Il calciomercato della Roma è ormai vicino ad accogliere l’arrivo del nuovo centravanti. Infatti, l’arrivo di En-Nesyri in giallorosso è sempre più probabile: una settimana fa sembrava che il giocatore marocchino fosse vicino al Fenerbahce di Mourinho, ma ora la trattativa di calciomercato sembra in pausa, forse a causa dell’interessamento della Roma. En-Nesyri è attratto dall’offerta economica del club turco, ma la Roma sta valutando un’offerta competitiva per convincerlo: pare infatti che Ghisolfi abbia proposto un contratto di 3,5 milioni all’anno. Prima di procedere con il Siviglia, il club giallorosso vuole assicurarsi di trovare un’intesa con En-Nesyri. Roma e Siviglia potrebbero raggiungere intanto un accordo per il trasferimento del giocatore a una cifra compresa tra i 20 e i 22 milioni di euro. Il Siviglia sta considerando come sostituto l’ex giocatore della Roma, Azmoun (tornato al Bayer Leverkusen dopo il prestito nella Capitale), come possibile sostituto di En-Nesyri.

Ma la vera trattativa di calciomercato che tiene in ansia i tifosi della Roma è quella per Soulè. I giallorossi hanno l’accordo totale col calciatore che continua a rifiutare la Premier, vuole solo la Roma e lavorare per mister De Rossi. Dopo un vertice societario a Trigoria, alla presenza di Ryan e Cobin Friedkin, è partita l’offerta alla Juventus di 25 milioni, bonus compresi. Giuntoli dovrà decidere se e quando cedere all’offerta della Roma vista la volontà di Soulé e dopo non essere riuscito a innescare un’asta di calciomercato.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, SORLOTH PRIMA ALTERNATIVA

Il calciomercato della Roma però non si ferma a En-Nesyri, visto che il primo attaccante ad essere considerato al marocchino resta Alexander Sorloth. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, la Roma ha avuto incontri positivi con l’entourage del calciatore norvegese, il quale ha mostrato interesse nel progetto della squadra giallorossa. Tuttavia, al momento non è stato ancora raggiunto alcun accordo tra le parti, con i giallorossi che stanno ancora temporeggiando proprio per capire l’esito della trattativa En-Nesyri.

Inoltre, la Roma deve considerare la situazione con il Villarreal, che al momento non ha deviato dalla richiesta di 38 milioni di euro, corrispondente alla clausola per il trasferimento del giocatore. Sorloth ha ricevuto anche offerte dalla Premier League, con il West Ham che ha proposto quasi 30 milioni di euro. Anche il club saudita dell’Al-Qadsiah aveva offerto un contratto molto ricco al giocatore, ma la trattativa si è arenata rapidamente: su Sorloth però bisognerà stringere, altrimenti la Roma rischierà di ritrovarsi senza attaccante.

