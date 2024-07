Nuova maglia Napoli, cambia anche il logo/ Addio al vecchio stemma azzurro! (5 luglio 2024)

NUOVA MAGLIA NAPOLI, VENDITA AL PUBBLICO IL 5 LUGLIO

Il Napoli ha presentato la nuova maglia Home per la prossima stagione, un evento che nelle scorse annata accadeva molto più tardi. Quest’anno gli Azzurri vogliono fare le cose bene: dalla scelta dell’allenatore ai primi acquisti, passando anche per questi piccoli grandi dettagli.

Con un bellissimo video che ripercorre le strade di Napoli, la società ha annunciato come detto la divisa di casa, che sarà acquistabile sul sito ufficiali e nei vari store fisici il 5 luglio alle ore 19:26, facendo riferimento all’anno di fondazioni della Società Sportiva Calcio Napoli. Insomma, tanta attesa per questa stagione.

NUOVA MAGLIA NAPOLI, CAMBIA IL LOGO: LE NOVITÀ

Ci sono grandi novità sulla nuova maglia Napoli. In primis naturalmente la mancanza del Tricolore: l’annata conclusa al decimo posto ha visto lo Scudetto passare dal Sud al Nord, precisamente in direzione Milano. Sarà compito di Conte e i suoi ragazzi riconquistarlo, anche se il tecnico leccese ha chiesto poche chiacchiere e i piedi ben saldi per terra.

Tornando alla maglia, si può subito notare il cambio del logo. Come già anticipato nelle scorse ore, la società ha rivoluzionato lo stemma: non ci sarà più l’azzurro come sfondo bensì sarà “trasparente“. In poche parole ci saranno più versioni dello stesso logo, in modo da stare bene su qualsiasi maglia e capo d’abbigliamento. Una soluzione minimal, ma che sta bene su tutto.

