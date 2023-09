Nuova terza maglia Roma 2024: torna il lupetto di Gratton/ Lo stile moderno che incontra il passato

La Roma ha presentato in via ufficiale la sua nuova terza maglia per la stagione 2023-2024. Si tratta di un kit davvero interessante con un chiaro richiamo al passato. Spicca infatti il famoso lupetto che accompagnò la Roma dalla fine degli anni ’70 fino al 1997, e che è da sempre nell’immaginario non soltanto del tifoso giallorosso ma degli amanti del calcio in generale. Proprio per il lancio della nuova terza maglia 2024 la Roma ha deciso di apporre il lupetto un po’ ovunque fra siti e canali ufficiali. Sulla maglia invece, il simbolo del lupo romanista è stato inserito all’altezza del cuore su un fondo bianco con contorni giallorossi.

“Stile moderno, amore eterno”, commenta la Roma nel presentare il nuovo kit a firma Adidas. Il colore principale è il nero, ma sulle maniche si trova un motivo guilloché che, come scrive il Corriere dello Sport, ispirato agli elementi ornamentali dei mosaici che si trovano nelle Domus patrizie di Roma, reinterpretato però in chiave moderna e contemporanea. Sulle spalle, invece, troviamo le tre iconiche strisce di Adidas con inserti gialli e rossi, chiaro riferimento ai colori del club. Inoltre, le strisce partono dal colletto, in classico stile Henry.

NUOVA TERZA MAGLIA ROMA 2024 CON IL LUPETTO DI GRATTON: I NUMEROSI RIFERIMENTI AL PASSATO

Ma i dettagli della nuova divisa non sono ancora terminati visto che, dietro al colletto, si trova un riferimento agli anni ’70, precisamente una R con delle sfumature arancioni giallo e rosse, che altro non è se non il simbolo che si trovava sulle tessere degli abbonamenti della stagione 1978/1979, la prima in cui venne appunto introdotto il famoso lupetto disegnato dall’artista Gratton.

Per quanto riguarda invece il logo, questo stato posto sul retro del colletto simboleggiando il raccordo fra il futuro e la tradizione, per quello che è stato ribattezzato il terzo capitolo dell’eternal future romanista. La nuova terza maglia della Roma è già disponibile in vendita: la si può acquistare nei vari store online al prezzo di 100 euro e a breve dovrebbe arrivare anche nei negozi fisici a cominciare da quelli riservati al merchandising della società capitolina.

⚫️ Stile moderno, amore eterno 🟡🟠🔴 Ecco il nostro third kit per il 2023-24 🐺#ASRoma | @adidasfootball pic.twitter.com/XaCOHmn9Sj — AS Roma (@OfficialASRoma) September 26, 2023













