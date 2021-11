Nuovi concorrenti Grande Fratello Vip 2021, chi sono?/ Dalla Monsè a Vera Gemma

Il Grande Fratello Vip 2021 andrà avanti fino a marzo. Per creare nuove dinamiche e movimentare la casa, nelle prossime settimane, entreranno nuovi concorrenti come ha annunciato lo stesso Alfonso Signorini che, durante la diretta della ventesima puntata della sesta edizione del reality show, ha annunciato che i primi concorrenti nuovi entreranno lunedì 22 novembre. Ma chi sono i dieci vip che varcheranno la porta rossa della casa di Cinecittà?

ANTONELLO PISU, PAPÀ DI NICOLA PISU: CHI È?/ Il figlio: "Gli voglio bene, ma..."

tutti i nuovi concorrenti entreranno nella casa del Grande Fratello Vip 2021 puntata dopo puntata contribuendo, così, a movementare le dinamiche del reality. Gli attuali inquilini della casa di Cinecittà scopriranno così che il reality non finirà a dicembre ma, a marzo. Le prime vip, secondo Giuseppe Candela le prime a varcare la porta rossa saranno Patrizia Pellegrino e Maria Monsè, ex gieffina della terza edizione di Ilary Blasi.

GRANDE FRATELLO VIP 2021, PAGELLE 20A PUNTATA/ Alex Belli, bufera sulle sue nozze

I nomi dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 2021

Non solo Patrizia Pellegrini e Maria Monsè. Dalle indiscrezioni che circolando sul web, tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 dovrebbero essersi Vera Gemma, reduce dall’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, Nathaly Caldonazzo, Valeria Marini, Adelaide De Martino ovvero la sorella di Stefano De Martino e Biagio D’Anelli.

Dal mondo di Uomini e Donne, dopo Soleil Sorge e Sophie Codegoni, dovrebbero arrivare Giulio Raselli e Giulia Cavaglià. Saranno questi, dunque, i nuovi concorrenti che animeranno la casa del Grande Fratello Vip 2021? Per ora, l’ufficialità ancora non c’è, ma per scoprire i primi nomi non ci resta che aspettare lunedì 22 novembre.

Alessandro Rossi, fidanzato Francesca Cipriani/ “La amo, darei la vita per lei”

© RIPRODUZIONE RISERVATA