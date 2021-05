Nuovo malore per Iker Casillas/ Problemi al cuore durante una partita di padel

NUOVO MALORE PER IKER CASILLAS

La notizia risale a due settimane fa, ma è stata rilasciata soltanto oggi: come riporta 361Magazine, riprendendo indiscrezioni filtrate dalla Spagna, Iker Casillas ha avuto un nuovo malore. L’ex portiere stava giocando a padel, che è lo sport che in questo periodo sta appassionando tanti personaggi anche famosi, quando ha avvertito fitte e dolori al cuore. Visti i precedenti, e visto che si sarebbe potuto trattare di qualcosa di grave, è stato immediatamente condotto all’ospedale.

Visitato presso l’Universitario Quironsalud, a Madrid, Casillas è stato rilasciato dopo 12 ore. Dunque, non si tratterebbe di un problema serio né di qualcosa legato a quanto accaduto due anni fa: tuttavia la prudenza non è mai troppa, e vale la pena ricordare che nel 2020 il portiere si era ritirato dal calcio giocato proprio in seguito al malore che aveva accusato in allenamento, quando vestiva la maglia del Porto.

LA CARRIERA E IL FUTURO DI CASILLAS

Iker Casillas, 167 presenze nella nazionale spagnola e 23 trofei in bacheca (tra cui due Europei e un Mondiale) è stato una leggenda del calcio: 25 anni passati nel Real Madrid che poi, nel 2015, gli ha sostanzialmente fatto capire di poter fare a meno di lui. A quel punto il portiere spagnolo ha scelto il Porto, per continuare a giocare ad alti livelli e misurarsi nuovamente in Champions League; tuttavia nel 2019 è stato vittima di un infarto mentre si stava allenando con i Dragoni. Tanta paura e i timori che potesse succedere il peggio; Casillas ne è uscito, ha ripreso a difendere i pali della porta ma l’anno scorso, a 39 anni, ha scelto di porre termine alla carriera. Nella vita privata si è separato dalla moglie Sara Carbonero, nota giornalista che aveva baciato in mondovisione (pochi minuti dopo aver vinto il Mondiale) e che poco tempo fa ha annunciato di essere ancora alle prese con un tumore; il futuro di Casillas, secondo le ultime notizie, potrebbe anche prevedere la candidatura a presidente della Federcalcio spagnola, e c’è da giurare che in molti sarebbero dalla sua parte…

