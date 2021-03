Iker Casillas e Sara Carbonero si separano/ Lei: “Ora strade diverse, ma non lontane”

Tra Iker Casillas e Sara Carbonero è finita, davvero. Negli ultimi giorni dalla Spagna erano trapelate indiscrezioni sulla separazione, ma ora c’è la conferma. Con un post la giornalista su Instagram ha spazzato via i dubbi: «Da oggi strade diverse ma non lontane poiché insieme proseguiremo nel meraviglioso compito di continuare ad essere genitori come abbiamo fatto finora». Sara Carbonero, però, ha voluto precisare che entrambi si sentono «enormemente orgogliosi della famiglia» che hanno costruito «e di aver potuto condividere un amore che ci ha riempito di felicità durante tutti questi anni». Nel lungo post social ha spiegato anche come l’amore verso i figli e quindi l’impegno nei loro confronti siano la priorità di entrambi.

«La nostra priorità è amore e impegno, per condividere il benessere e l’educazione dei nostri figli e proteggerli in modo che crescano in un ambiente stabile e sano». Niente guerre, ha chiarito Sara Carbonero: «È una decisione molto ponderata e che prendiamo di comune accordo. Rispetto, affetto e amicizia rimarranno sempre».

IKER CASILLAS E SARA CARBONERO SI SEPARANO: L’ANNUNCIO

Sara Carbonero ha chiesto rispetto per la sua privacy e quella dell’ormai ex marito Iker Casillas. «Con queste parole chiediamo che la nostra privacy sia rispettata in questo momento di cambiamento. Queste saranno le uniche parole pubbliche che faremo nel presente e in futuro. Molte grazie per la vostra comprensione». Non era il primo momento difficile della coppia. Nel 2019 il portiere fu colto da infarto durante un allenamento col Porto. «Come stare sul fondo di una piscina profonda due metri, vorresti risalire e non ce la fai», disse Casillas ricordando quanto accaduto. Un mese dopo Sara Carbonero si ritrovò a combattere un’altra battaglia: fu operata per un tumore alle ovaie. La coppia continuò a farsi forza a vicenda. Quel bacio in diretta tv che fece il giro del mondo, la prima immagine del loro amore, resta un bel ricordo. Arrivò dopo la vittoria della Spagna in finale al Mondiale 2010. Poi il matrimonio e l’arrivo dei figli Martin e Luca, ora invece la notizia della separazione.

