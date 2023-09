Nuovo regolamento Grande Fratello 2023: divieti, sanzioni e primi richiami/ Ramanzina per Lorenzo

Grande Fratello 2023: arriva la prima “ramanzina” ad un concorrente

Uno degli elementi chiave della nuova edizione del Grande Fratello è senza dubbio la gestione di un regolamento forse più ostico rispetto alle passate edizioni. Dopo le diatribe fuori controllo, gli eccessi nel linguaggio e nei gesti soprattutto lo scorso anno, gli autori hanno deciso di utilizzare una linea più netta e rigida sia nel finale della passata stagione che dagli albori del Grande Fratello 2023. Con l’unione di Vip e Nip sotto lo stesso tetto, forse la necessità di avere un’organizzazione chiara e rigida è ancor più giustificata.

Dopo soli tre giorni dall’inizio del Grande Fratello 2023, proprio in riferimento al regolamento, sono emersi diversi dettami inediti; sia in riferimento alla condotta che agli orari. In una serie di video circolati in rete – come riporta Novella 2000 – alcuni concorrenti hanno già avuto modo di approcciare ad una gestione più rigida delle dinamiche. Lorenzo Remotti ad esempio, in maniera scherzosa, ha mandato “a quel paese” Anita Olivieri; tempestivo l’intervento degli autori che lo hanno chiamato in confessionale per una dura ramanzina.

Un’altra scena eloquente al Grande Fratello 2023 che ha messo in evidenza un regolamento decisamente più rigido rispetto al passato, vede come protagonisti Rosy Chin e Massimiliano Varrese. L’attore ha infatti iniziato ad emulare l’iconica scena di un film thriller – “Scream” – brandendo un affilato coltello tra le mani. La scena scherzosa è stata però subito smorzata dalla chef che ha fatto notare al coinquilino: “Non so se si può, magari viene interpretato male”.

Altrettanto curiosa è la regola relativa alle ore di sonno e al vestiario consono per girare in casa al Grande Fratello 2023. Come riporta Novella 2000, sono stati alcuni concorrenti, parlando tra di loro, a rivelare qualche dettaglio in merito. L’orario scelto per andare a dormire è fissato tra l’1:30 e le 2:00. Inoltre, vige il massimo divieto di restare in pigiama durante le ore diurne. Infatti, pare che i concorrenti abbiano un massimo di 10 minuti per alzarsi dal letto; dopodiché, sono obbligati ad agghindarsi in maniera consona essendo ripresi 24 ore su 24.











