Il caso di Ramy Elgaml, il giovane ragazzo morto lo scorso 24 novembre a Milano, al quartiere Corvetto, dopo una fuga a bordo di uno scooter dalle forze dell’ordine, è stato nuovamente al centro della puntata di ieri di Dritto e Rovescio, talk del giovedì sera di Rete Quattro condotto da Paolo Del Debbio. Il programma Mediaset ha mandato in onda per la prima volta un video in esclusiva in cui si vede ciò che accade a Ramy e al suo amico, subito dopo lo scontro con l’auto dei carabinieri.

Di fatto sono i momenti che testimoniano i soccorsi da parte delle forze dell’ordine dopo che i due sono caduti e mentre il povero Ramy Elgaml stava per morire. Cosa si vede nel filmato? Prima di tutto vi segnaliamo il link dove poter vedere il nuovo video, lo trovate qui ,secondariamente si vede un ragazzo a terra e un carabiniere che gli si avvicina e che gli intima di restare fermo e nel contempo di stare calmo.

NUOVO VIDEO RAMY: COSA SUCCEDE DOPO LO SCONTRO

A quel punto, capendo la situazione, il militare cerca di rassicurarlo per poi chiedere l’intervento dell’ambulanza ma anche di un’auto medica, vettura che quest’ultima si chiama nei casi più gravi e a cui bordo vi è un medico.

Il filmato mandato in onda da Dritto e Rovescio è stato registrato attraverso la bodycam, la videocamera in dotazione ai carabinieri e che viene accesa ogni qual volta entrano in azione, e mostra anche il carabiniere che guidava l’auto dell’inseguimento, mentre prova a soccorrere Ramy prima dell’arrivo dell’ambulanza. Il ragazzo è a terra esanime e il militare dell’arma gli pratica un messaggio cardiaco, una mossa disperata che purtroppo non porterà ad alcun effetto. Nel contempo il collega carabinieri si occupa di Fares, il 22enne che guidava lo scooter finito a terra.

NUOVO VIDEO RAMY: “UNO DEI DUE SI MUOVE, MANDA UN’AMBULANZA”

Nel video si sentono le voci dei due carabinieri, con uno che dice “Uno dei due si muove, manda un’ambulanza”. Dopo di che nel filmato si vede l’interno del mezzo di soccorso, con il guidatore dello scooter che risponde agli uomini dei soccorsi, e che dice di essere stato inseguito dai carabinieri “e poi mi hanno sbattuto”, ed è quindi caduto a terra. Fares aggiunge, ribadendo il concetto: “Mi hanno fatto cadere”, per poi precisare di non ricordare più nulla.

La soccorritrice sull’ambulanza sembra in qualche modo riprenderlo, dicendo al ragazzo che se si fosse fermato all’alt non sarebbe caduto, di conseguenza gli domanda perchè è scappato e lui replica dicendo di non avere la patente. Il video è stato mostrato in anteprima al Tg5, dopo di che Dritto e Rovescio l’ha mandato in onda in tutte le sue parti e mostra come i soccorsi siano stati tempestivi, giunti sul luogo segnalato nel giro di dieci minuti dopo la chiamati dei carabinieri. Il video si conclude con il momento in cui ai famigliari di Fares viene comunicata la morte di Ramy.