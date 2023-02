‘O Mar For” colonna sonora di Mare Fuori: chi è l’autore Stefano Lentini?/ Spopola su Spotify

‘O Mar For”, la sigla di Mare Fuori realizzata dal polistrumentista Stefano Lentini

Mare Fuori è senza dubbio tra le serie tv italiane del momento, seguita da tantissimi giovani e non solo e di recente sbarcata su Rai Play. Gli appassionati non vedono l’ora di godersi la tanto attesa terza stagione che aprirà i battenti proprio oggi 15 febbraio su Rai 2. L’interesse per il progetto televisivo è stato confermato anche dalla recente partecipazione di tutto il cast direttamente sul palco del Festival di Sanremo. I giovani attori presenti nel cast hanno intonato quella che ormai è la celebre colonna sonora ‘O Mar For, con tanto di applausi da parte del pubblico in sala.

Il forte interesse per Mare Fuori è confermato non solo dal seguito e dall’opinione social, ma anche dall’incredibile successo della colonna sonora ‘O Mar For. Il brano è presente sulla nota piattaforma di streaming musicale, Spotify, e i numeri attestano un clamore tale da far invidia alle più grandi hit del momento. La canzone che prende il titolo dalla serie tv è stata composta da Stefano Lentini, polistrumentista e compositore autodidatta classe 1974 che nel suo personale palmarès vanta collaborazioni e lavori di grande rilevanza e successo.

‘O Mar For, dal palco del Festival di Sanremo al successo su Spotify

Stefano Lentini, autore de ‘O Mar For, colonna sonora della serie tv Rai “Mare Fuori”, ha avuto l’onore di essere candidato a ben due Premi Oscar nel corso della sua carriera. Entrambi i riconoscimenti sarebbero valsi per il suo contributo artistico per la realizzazione della pellicola “The Grandmaster”. Ad impreziosire la sua carriera contribuiscono le collaborazioni televisive per “La porta rossa” e “Gli orologi del diavolo”.

Oltre al successo con ‘O Mar For, Stefano Lentini può gioire di un successo generalizzato per tutto l’album dedicato alla serie tv Mare Fuori. Su Spotify è infatti presente la playlist ufficiale con al netto 33 tracce ed ognuna di esse vanta numeri incredibili dal punto di vista dello streaming. Per quanto riguarda invece la produzione e l’interprete del brano ‘O Mar For, i meriti vanno rispettivamente al protagonista della serie tv Matteo Paolillo – che veste i panni del personaggio di Edoardo – ed a Lorenzo Gennaro.

