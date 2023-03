Oasis, faida fra Liam e Noel Gallagher continua/ “Reunion? Ne parla solo sui social”

La faida dei fratelli Gallagher, gli Oasis, non sembra voler terminare. In queste ore i tabloid inglesi ed in particolare il Sun, raccontano di una presunta telefonata di Noel Gallagher e Liam dopo 14 anni di astio, per poter finalmente riunire gli Oasis, evento che milioni di fan chiedono a gran voce da anni. Peccato però che il fratello minore, il 50enne Liam, abbia replicato in maniera un po’ stizzita a Noel (55 anni), spiegando che la chiamata sarebbe dovuta arrivare prima, e che dovrebbe smetterla di twittare sul ritorno della band. “Dovrebbe convincere la sua gente a chiamare la mia gente – le parole del minore dei Gallagher su Twitter – sanno chi sono, sanno dove siamo. Smettila di parlare su Internet e vediamo cosa hai da dire”.

Alla specifica domanda se sarebbe intercorsa una telefonata fra i due per porre fine alla loro lite, Noel ha replicato senza fare troppa chiarezza: “Ha il mio numero, ha il numero del mio manager, chiamaci. Ma sai cosa? Non chiamerà”. Quindi Liam ha aggiunto: “Chiamerà solo se posso rimborsarlo. Ne ha avuto abbastanza di me, lui e i suoi cowboy”. Liam ha rivolto le proprie accuse a Noel, definendolo ‘piccoletto’ e ‘patato‘, scrivendo che lo stesso ha “fatto molti danni agli Oasis come band e marchio”. E’ dal 2016 che Liam chiama Noel Gallagher “patato” come un insulto, e il fratellino minore ha spiegato che “sembra proprio una patata”.

OASIS, FAIDA FRA LIAM E NOEL GALLAGHER: IL COMMENTO DI UN AMICO

Le persone vicine a Noel raccontano che lo stesso sarebbe attualmente concentrato sul nuovo album con la sua band, High Flying Birds, dal titolo Council Skies, di conseguenza non parrebbe molto propenso alla reunion. Un amico di Liam, parlando con il Sun ha spiegato che sarebbe ancora “gravemente ferito”, aggiungendo: “Se potessero concentrarsi sulla musica sarebbe molto più facile, ma hanno bisogno di chiarire le cose”.

Gli Oasis si sono sciolti quasi 15 anni fa, precisamente nel 2009, prima di un concerto in programma a Parigi. Da tempo si ipotizza una possibile reunion, e chissà che magari il 2024 non sia l’occasione giusta tenendo conto che proprio l’anno prossimo cadrà il 30esimo anniversario del loro storico album di debutto Definitely Maybe.

