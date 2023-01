Oasis, Noel Gallagher: “Reunion? Mai dire mai”/ Liam: “Mi ha chiesto perdono”

Liam Gallagher: “Mio fratello vuole incontrarmi”

Novità in casa Gallagher, dove Noel, dopo aver annunciato il suo nuovo album Council Skies, ha rilasciato un’intervista a BBC Radio Manchester per parlare di una possibile reunion degli Oasis. “Mai dire mai. Ci sarebbe bisogno di una straordinaria serie di circostanze, ma non è detto che queste circostanze non possano attuarsi” ha affermato il rocker. Liam, su Twitter, ha risposto così: “Ho appena sentito mio fratello al telefono che mi implorava perdono. Vuole che ci incontriamo. Cosa faccio, lo incontro o lo mando a fanculo?”.

Fedez: il rapper vince la causa contro il Codacons/ "La querela? Mi devono 20mila euro"

Il tweet è subito schizzato tra like e migliaia e migliaia di commenti, tra cui spicca quello di un altro esponente della musica brit pop, ex rivale degli Oasis: Graham Coxon dei Blur. Emblematica e sintetica la risposta del collega: ha scritto “Fallo”, invitando dunque Liam ad incontrarsi con Noel per chiarire la faccenda della band. Lo stesso Liam ha più volte rimpianto lo scioglimento del gruppo, dichiarando “non si sarebbero mai dovuti sciogliere”.

Uto Ughi: "Musica a scuola trattata come accessorio"/ "Se insegnata male distruttiva"

Noel Gallagher cambia idea? Diceva: “Gli Oasis sono finiti”

Nel 2021, Noel Gallagher aveva dichiarato che avrebbe voluto vendere tutte le canzoni degli Oasis. “Tutte le canzoni torneranno a me nel 2025. Con quei pezzi ottieni una straordinaria quantità di denaro. Si pensi solo al fatto che ogni volta compaiono nelle pubblicità di McDonald’s. Che fai? Le lasci ai tuoi figli? Sciocchezze: non riconoscono alla musica il giusto valore. Meglio prendere i 200 milioni di sterline e comprarti un super yacht o un aereo. Penso che farò proprio così. Comprerò un super yacht e lo chiamerò Mega Mega White Thing. Passerò un anno sperduto in mezzo al mare. Le persone potranno venire a farmi visita. Farò prendere un aereo al mio parrucchiere, Neil, e pagherò 40 mila sterline per un taglio di capelli”.

Ennio Morricone "rapporto con Giuseppe Tornatore nato per caso"/ "Voleva libertà"

Sempre nello stesso anno, qualche mese prima, il chitarrista aveva affermato: ”Se la gente ci ha visto, capirà il perché di tutto questo trambusto. Se non ci ha visto invece, allora è dura perché io non ho mai visto i Beatles o i Sex Pistols. La gente mi fa questa domanda ogni giorno, posso dirti che non ne ho voglia. Quando sei in una band, è un compromesso assoluto, quindi no, non credo che potrei avere un’idea e poi proporla a quattro persone e poi sei settimane dopo qualcuno la manda a monte perché il suo gatto ha la tosse. Mi piace marciare al ritmo del mio tamburo. Gli Oasis sono finiti, temo”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA