Oasis reunion, il retroscena dietro l’annuncio della band musicale

Come largamente anticipato, l’annuncio degli Oasis si è trasformato in un evento di portata mondiale, oggi martedì 27 agosto 2024 è il giorno in cui Liam e Noel Gallagher hanno rivelato a tutti di essere tornati. Ma cosa si nasconde dietro questa improvvisa voglia di tornare a fare musica insieme? Non ci sarebbe solo la parte sentimentale, che sarebbe in netta minoranza rispetto a una questione che Il The Sun valuta invece come primaria, l’aspetto economico che avrebbe spinto gli Oasis a compiere questa reunion, ricca in tutti i sensi: “Non diventeranno mai migliori amici, ma vogliono far tornare a vivere gli Oasis per i fan, Non stanno certo ringiovanendo, la richiesta è notevole e per questo hanno deciso che ‘ora o mai più’” rivela il noto quotidiano inglese che si è soffermato sui dettagli della decisione.

L’aspetto economico avrebbe giocato un ruolo fondamentale nella pace degli Oasis secondo Jonathan Talish di Intertalent, citato come fonte dal quotidiano inglese, e gli introiti economici sarebbero davvero incredibili per Liam e Noel Gallagher: “La reunion potrebbe fruttare almeno 400 milioni di sterline, tra biglietti, sponsorizzazioni, merchandise e video, e i due artisti potrebbero guadagnare 50 milioni a testa”.

Oasis, già annunciati i concerti europei: dove vedremo la band

Ovviamente subito dopo il grande annuncio è arrivata un po’ di carne da offrire ai milioni di fan degli Oasis sparsi nel mondo, che da anni chiedevano questo ritorno di fiamma che finalmente si è concretizzato in tutti gli aspetti

Queste saranno alcune delle date nelle quali sarà possibile seguire dal vivo gli Oasis e sabato 31 agosto saranno già resi disponibili i tagliandi per gli eventi, con un clickday che sarà possibile seguire tramite diversi canali inglesi, pronti a vendere i biglietti delle 14 tappe previste tra Regno Unito e Irlanda, di cui per adesso conosciamo alcune date:

