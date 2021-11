Olga Plachina “Buon anniversario mio Tarzan”/ La replica agli auguri del marito Albo Montano

Aldo Montano non dimentica le date importanti della sua storia d’amore. Il campione olimpico che, nella casa del Grande Fratello Vip 2021 ha instaurato un rapporto splendido con Manuel Bortuzzo, ma anche con Manila Nazzaro, Lulù Selassiè e Gianmaria Antinolfi, pensa continuamente alla moglie Olga e ai figli Olimpia e Mario. L’incontro con Olga è arrivato quando Montano pensava di non trovare più la donna della sua vita. La bellezza di Olga, però, l’ha trafitto e in poco tempo non solo si sono sposati, ma hanno anche formato una famiglia con la nascita prima di Olimpia che oggi ha 4 anni e messo e del piccolo Mario che ha 7 mesi.

Aldo Montano e Alex Belli, la pace è tutta strategia?/ L'attore:"Mi sento in colpa" ma..

Dopo aver incontrato la moglie nel giardino della casa del Grande Fratello Vip che gli ha donato maggiore energia per affrontare il seguito dell’avventura, in occasione del sesto anniversario di matrimonio, il campione di è lasciato andare ad una dolce dedica.

La dedica di Aldo Montano alla moglie Olga Plachina

Durante la festa di compleanno di Miriana Trevisan, Aldo Montano ha scritto una bellissima dedica su un palloncino dedicandole un romantico messaggio. “Amore mio buon anniversario, ti amo”, ha scritto Montano che riesce a vivere tranquillamente l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2021 grazie al sostegno della moglie che si sta occupando dei bambini da sola e con l’aiuto della mamma, giunta in Italia per un mese e della famiglia del marito.

Alex Belli Vs Aldo Montano "Lo aspetto al varco"/ Poi la pace al GF Vip: "Basta liti"

Perdutamente innamorato, Montano, nella casa, si lascia spesso andare a dolci pensieri sulla moglie, una donna determinata, indipendente che riesce a gestire tranquillamente la sua famiglia. “Buon anniversario mio Tarzan”, ha risposto Olga dal suo profilo Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aldo Montano (@aldomontano)

LEGGI ANCHE:

Grande Fratello Vip 2021 pagelle 16a puntata/ Davide a Soleil "Avete esagerato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA