Olga Plachina, moglie Aldo Montano: “Sono fortunata”/ Frecciatina ad Alex Belli?

Olga Plachina, la moglie di Aldo Montano, con una storia pubblicata su Instagram, fa sentire il suo appoggio al marito protagonista della quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 2021 con un duro confronto con Alex Belli. Tra l’attore e Montano, sin dal primo giorno di convivenza nella casa di Cinecittà, era nato un bel rapporto, ma dopo la notte di Halloween, qualcosa pare si sia rotto. Belli, infatti, si è lasciato andare ad una serie di affermazioni durissime nei confronti di Montano che, in diretta, non ha nascosto la propria delusione nei confronti di una persona che considerava amica.

Dopo la puntata, la moglie di Aldo Montano ha pubblicato una storia molto diversa da quella pubblicata poche ore fa dalla moglie di Alex Belli. Se Delia Duran si è detta ferita e delusa dall’atteggiamento del marito, sempre molto vicino a Soleil Sorge con cui ha ammesso che c’è molta chimica, Olga Plachina ha espresso il proprio orgoglio per avere accanto Aldo Montano come marito e padre dei suoi figli.

Le parole di Olga Plachina per Aldo Montano

Olga Plachina, pur sentendo la mancanza di Aldo Montano, continua a fare il tifo per lui e a seguire con attenzione le sue avventure nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Molto attenta alle dinamiche della casa, Olga, dopo la diretta con Alfonso Signorini, ha dedicato un messaggio al marito. “Sono una donna fortunata. Non ho mai dubitato di te e sono felice che non solo io vedo che persona sei veramente. Pazienza amore mio, sono con te“, ha scritto.

Le parole di Olga Plachino arrivano dopo quelle di Delia Duran che, con un post durissimo, ha puntato il dito contro il marito Alex Belli che, nella casa, è molto vicino a Soleil con degli atteggiamenti che hanno infastidito la stessa Delia e scatenato le critiche del pubblico e degli altri concorrenti del Grande Fratello Vip.

