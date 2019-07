Olivia Bertè, sorella di Mia Martini e Loredana/ “Io e Mimì amavamo Radames Giuseppe”

Olivia Bertè, è la sorella di Loredana Bertè e Mia Martini protagoniste dello speciale “Techetechetè Superstar” in onda sabato 6 luglio nella prima serata di Raiuno. Un rapporto controverso quello delle sorelle Bertè che più volte è finito in pasta ai media. Quest’anno però si è tornato a parlare dell’immensa ed unica Mimì per via della messa in onda del film “Io sono Mia” con una straordinaria Serena Rossi. Un film tributo che ha ridato, meritatamente, luce ad una delle interpreti più brave della storia della musica leggera. Perchè di Mimì ce è ne stata solo una! Per questo motivo Olivia è tornata in tv per raccontare alcuni aneddoti inediti sulla sorella Mia. “Al liceo ero una ragazzina invidiatissima, perché avevo il compito di preparare i suoi bagagli, abbinare abiti e gioielli e quindi potevo gestire questi abiti meravigliosi” ricorda Olivia nel salotto di Domenica In.

Olivia Bertè: “Mia Martini era una ragazza curiosa e libera”

Durante una lunghissima intervista nel salotto di Mara Venier a Domenica In, Olivia Bertè ha parlato del rapporto con la sorella Mimì: “era uno spirito libero, una ragazza curiosa, amava leggere e cucinare”. Un ritratto assolutamente inedito quello raccontato da Olivia di una Mia Martina ironica e autoironica. Poi sono arrivate quelle malelingue sul suo conto: “quando iniziarono a circolare quelle voci sulla sfortuna non gli diede peso, quando si rese conto di essere completamente emarginata si tirò indietro”. Quelle maldicenze hanno ferito nel profondo Mimì: ” un nemico invisibile e subdolo che le ha distrutto la vita. Bisogna stare attenti a quello che si pensa, si dice e si fa, perché si può rovinare la vita di una persona”.

Olivia Bertè contro Loredana Bertè: “insulta mio padre senza motivo”

I rapporti tra le sorelle Bertè non sono mai stati idilliaci e la conferma arriva da un’intervista rilasciata da Olivia a La Nazione in cui attacca Loredana: “insulta mio padre senza motivo durante incontri pubblici e concerti. Anche in televisione, dove la invitano: ma Radames Giuseppe Bertè va ricordato con stima e profonda ammirazione. Io lo amavo e Mimì pure. Non può infangare il suo nome, perché era un stimatissimo professore. Né quello di mia sorella: sono tutti e due morti e non si possono difendere”. Parole chiare e dure quelle pronunciate da Olivia che più volte ha raccontato come la sorella Mia Martini prima di morire abbia recuperato un rapporto con il padre. Con Loredana, invece, Olivia ci ha provato più volte senza mai riuscire a ricucire un rapporto: “non so più cosa fare. Anche perché ci ho provato, ma comunicare con lei ormai è impossibile. Non ci vediamo da anni a causa del suo carattere”.



