Olivia Newton-John cantante, attrice e modello di riferimento/ I suoi mille volti

Olivia Newton-John cantante ancor prima di attrice: i suoi grandi successi

Olivia Newton-John ha tracciato un solco profondissimo nel mondo del cinema e dello spettacolo internazionale, diventando negli anni icona di stile e talento cristallino e multiforme. La sua improvvisa scomparsa avvenuta nella giornata di ieri ha destabilizzato un po’ tutti: perché in fondo tutti noi abbiamo avuto modo di conoscerla, di sentirla cantare, di vederla in Grease così talentuosa e determinata e, soprattutto, di vederla nel corso dei decenni diventare un modello di riferimento per le generazioni successive.

Il Corriere della Sera in un articolo ripercorre brevemente la vita di Olivia Newton-John, il suo successo nella musica e nel cinema, il suo stile che ha lasciato il segno e la malattia con cui ha dovuto fare i conti negli ultimi 30 anni. Un’attrice nata però come cantante: sin da bambina mostra interesse per il canto e nel 1970 viene scelta per far parte di una band chiamata Tomorrow, per poi proseguire da solista. Ed ecco che arrivano i primi successi con Long Live Love, che le valse il quarto posto all’Eurovision Song Contest nel 1974, e I Honestly Love You, con cui vinse il disco d’oro e due Grammy.

Olivia Newton-John: non solo Sandy di Grease, ma un modello di riferimento

La carriera di Olivia Newton-John si scontra improvvisamente con il mondo del cinema: ecco infatti che nel 1978 le viene assegnata la parte di Sandy in Grease. Un successo planetario, un musical intramontabile che ha segnato una generazione intera e che ancora oggi è venerato e amato alla follia. Grazie anche alla presenza dell’attrice, alla sua Sandy divenuta idolo delle ragazzine, e grazie alla chimica instaurata con John Travolta, che ha voluto dedicarle un ultimo doloroso messaggio una volta appresa la notizia della sua morte.

Ma Olivia Newton-John è stata anche un modello di riferimento per le successive generazioni di cantanti. Da Madonna a Beyoncé, da Lady Gaga a Kylie Minogue, sino alla giovanissima Dua Lipa, che si è ispirata alla sua iconica Physical per l’omonimo brano compreso nel disco Future Nostalgia del 2020. Ancora oggi questa intramontabile icona del cinema detta moda, stile e linguaggi espressivi, rimanendo un modello di riferimento per tanti.











