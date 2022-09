Olivia Wilde vs Florence Pugh a Venezia “gelosia su Harry Styles?”/ Regista “Gossip…”

Nella sala della conferenza stampa per la presentazione di Don’t Worry Darling, film fuori concorso a Venezia, non c’era Florence Pugh. L’attrice, protagonista assoluta della pellicola, ha partecipato solamente al red carpet della sera ma non alla conferenza di presentazione del film. Nella sala, rivela Vanity Fair, è entrato prima Harry Styles, poi a seguire gli altri attori Gemma Chan, Chris Pine e infine la regista Olivia Wilde. Assente dunque Florence Pugh, l’attrice attorno a cui gira tutto il film. Da tempo si vocifera una rottura tra la Pugh e la regista: le due avrebbero litigato per Harry Styles. A rispondere alle domande è proprio la Wilde.

“Florence è una forza. Siamo così grati che riesca venire stasera per il red carpet, nonostante sia impegnata nella produzione di Dune. So bene, come regista, quanto sia pesante perdere un attore anche solo per un giorno, quindi sono molto grata a lei e al regista di Dune Denis Villeneuve per averci aiutato. E stasera potremo celebrare il suo lavoro. Non posso dire quanto sia onorata di averla come protagonista. È straordinaria” ha spiegato la regista. Le sue parole, però, non hanno convinto.

Florence Pugh vs Olivia Wilde: il motivo della rottura

A chi le chiede di una presunta rottura con Florence Pugh, Olivia Wilde risponde: “Infiniti gossip dei tabloid e tutto il rumore che c’è in giro. Internet si alimenta da solo. Non sento il bisogno di contribuire; penso che sia sufficientemente ben nutrito”. Si tratterebbe, secondo la regista, solamente di pettegolezzi: ma sarà davvero così? Da mesi i tabloid americani parlano di rapporti ai minimi termini tra le due. A luglio, il sito di gossip Page Six raccontava dell’imbarazzo di Florence Pugh sul set, di fronte all’amore nascente tra la regista e Harry Styles. Il problema? Olivia era ancora sposata e Florence non avrebbe gradito il rapporto extraconiugale sul set in cui era impegnata.

Sembra inoltre, sempre secondo i gossip americani, che il flirt avrebbe distratto troppo la regista dai suoi compiti. Olivia, pare che fosse solita assentarsi spesso dal set per stare con Harry. Un comportamento che se fosse confermato sarebbe poco professionale e che avrebbe portato l’attrice a lamentarsi. Inoltre, come sottolinea Vanity Fair, appare strano che Florence non abbia potuto partecipare alla conferenza stampa per impegni legati a Dune perché solo pochi giorni prima, Timothée Chalamet, protagonista dello stesso film, era al Festival del Cinema di Venezia proprio per presentare Bones and All.











