Oliviero Toscani/ “Armine Harutyunyan è bellissima, la faccia esprime personalità”

La nomina di Armine Harutyunyan come nuovo volto Gucci ha acceso il dibattito sul web negli ultimi giorni. Non sono mancati gli episodi di body shaming, senza dimenticare il caos scatenato dalla foto divenuta virale che la vede fare il saluto romano. Intervenuto ai microfoni dell’Ansa, Oliviero Toscani non è ricorso a mezzi termini: «É bellissima quella ragazza, ha un volto interessantissimo, esprime una forma di intelligenza. Non è una barbie doll, non è un oggettino. E’ una bellezza molto più complessa». Il noto fotografo ha elogiato le bellezze complesse, accendendo i riflettori sul volto rivoluzionario di Armine: «La bellezza è una forma di personalità. Questa faccia esprime personalità e un carisma molto particolare».

Per Gucci è sicuramente una vittoria, ha spiegato Oliviero Toscani: la scelta di Armine Harutyunyan è stata ottima, anche se il fotografo ha evidenziato che da anni fa ricerche simili. Una scelta molto intellettuale, distante dai canoni comuni e vicina alla realtà di tutti i giorni: «La televisione è piena di queste figure, tra le presentatrici ci sono tante barbie-doll. Invece, lei non ha trucco, ha un ovale del viso fantastico, questo naso… Io la trovo molto interessante».

A dir poco tranchat il giudizio di Oliviero Toscani sugli haters che si sono scatenati sui social nelle ultime ore. Il fotografo si è detto non interessato a quello che dicono certi «cretini»: «Non sto a perder tempo con quelli che penso siano stupidi. Si dà troppa importanza ai social, sono portineria culturale. Non vedo perché dovrei discutere con questi, è molto interessante la ricerca di una morfologia alternativa».

