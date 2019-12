Oltre la soglia oggi non va in onda, perchè?/ Fiction Canale 5 si sposta a domenica

Cambi di palinsesto in corso in quel di Canale 5. La fiction Oltre la soglia, con protagonista Gabriella Pession, attesa da molti fan nella prima serata di oggi, mercoledì 4 dicembre, non andrà in onda: perchè? In tanti si saranno accorti che al posto del tradizionale spot che annuncia la nuova puntata della serie che ruota attorno alle storie di piccoli pazienti di una clinica psichiatrica all’avanguardia con a capo Tosca, interpretata proprio dalla Pession, è in rotazione quello che annuncia l’esordio della nuova edizione di All Together Now, il game show musicale condotto da Michelle Hunziker con J-Ax. Quale sarebbe la ragione di questo repentino cambio di programma? A quanto pare, come spiega Tpi, la trasmissione di intrattenimento condotta dalla Hunziker sarebbe stata anticipata in corsa al fine di far fronte ad un drastico calo degli ascolti subito dalla fiction Oltre la soglia che a quanto pare non sta registrando i risultati sperati nel giorno di messa in onda prestabilito. La sua assenza nella programmazione odierna è foriera di brutte notizie per i fan della fiction dell’ammiraglia Mediaset? Quando vedremo in onda la nuova puntata di Oltre la soglia?

OLTRE LA SOGLIA OGGI NON VA IN ONDA: LA NUOVA COLLOCAZIONE

Gabriella Pession e gli altri protagonisti di Oltre la soglia non saranno cancellati del tutto ma slitteranno di alcuni giorni collocandosi nella prima serata della domenica di Canale 5. La quinta puntata prevista per questo mercoledì 4 dicembre, dunque, sarà trasmessa esattamente il prossimo 8 dicembre, sempre su Canale 5 poco dopo le 21.20. Oltre la soglia prenderà così il posto di un’altra serie, La Caccia Monteperdido, trasmessa fino alla passata settimana, quando, giunta alla sua ultima puntata, ha dovuto salutare il pubblico di fedeli telespettatori. Il posto vacante lasciato dalla serie spagnola (che tornerà prossimamente con la sua annunciata seconda stagione), dunque, sarà presto occupato dalla fiction nostrana che però delude in parte sul piano dei risultati sperati in termini di ascolti. Le ultime due puntate della serie con Gabriella Pession, dunque, sono confermate nelle prime serata di domenica 8 e 15 dicembre.

