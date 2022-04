Omar e Otis, chi sono i figli di Orietta Berti/ “Sono un po’ all’antica e…”

Omar e Otis, i figli di Orietta Berti. Omar suona in una band e Otis…

Omar e Otis sono i figli di Orietta Berti. Del primogenito di Orietta Berti si sa molto poco: è nato nel 1975 e insieme al fratello è molto attaccato alle tradizioni familiari. Di lui sappiamo che è molto appassionato di musica, mentre la madre ha sempre parlato di bravi ragazzi e di un’educazione presa da lei e dalla suocera. Un po’ all’antica come rispetto delle persone come detto in una recente intervista. Esattamente come il fratello Otis, il nome di Omar inizia con la “O”, lettera importante e tradizionale nella famiglia della cantante Orietta Berti. Lo stesso Otis, a sua figlia, ha dato il nome di Olivia. Omar suona in una band come chitarrista, avendo una grande passione per gli strumenti musicali. Non si sa molto della sua vita sentimentale, ma quel che è certo che è che non ha ancora dato nipotini ad Orietta.

Si conosce un po’ di più del secondogenito Otis, nato nel 1980 ed ex giocatore professionista di basket. Sposato con Lia Chiari, psicologa di Parma, Otis Paterlini ha iniziato a seguire la madre nelle veci del padre Osvaldo, facendo da manager alla cantante. Orietta Berti ha spiegato che suo figlio ha preso il posto del marito Osvaldo, ombra dell’artista fino a pochi anni fa, non più attivo come prima anche a causa di problemi alla vista. Otis parla in spagnolo e in inglese ed è diventata una figura fondamentale nello staff di Orietta Berti. Otis si è diplomato in ragioneria e si è laureato in scienze della comunicazione presentando una tesi proprio sulla mamma Orietta Berti.

Durante un’intervista a Verissimo, Orietta Berti aveva raccontato qualcosa in più sul suo rapporto con i figli Omar e Otis. La cantante aveva piegato di aver atteso l’arrivo del primo figlio per otto anni: “Abbiamo aspettato otto anni prima di avere Omar, è arrivato dopo tante cure e consigli. Sono dei bravi ragazzi. Hanno preso l’educazione da mia mamma e da mia suocera. Sono un po’ all’antica, come sentimenti, come rispetto delle persone. Mi piacciono così”, aveva confidato ai microfoni di Silvia Toffanin. Orietta è davvero molto legata ai suoi figli e a suo marito, e ne parla spesso nel corso delle sue ospitate nei vari programmi televisivi. La cantante li definisce infatti come i suoi ‘tre uomini‘, e non può fare a meno di confessare quanto sia profondo il suo affetto per loro. In passato, la Berti ed Otis hanno anche partecipato insieme ad una puntata del Maurizio Costanzo Show.

Per problemi di salute, Osvaldo ha rinunciato a seguire Orietta Berti in giro per l’Italia. A sostituirlo è il figlio Otis: “Otis mi segue come faceva mio marito Osvaldo che è stato la mia ombra fino a due o tre anni fa. Ultimamente mio marito non ha più la vista di prima, e quindi oggi tocca ad Otis, che conosce l’inglese e lo spagnolo alla perfezione anche da un punto di vista tecnologico è molto preparato, quindi la sua presenza nel mio staff, diciamo così, è molto importante”, ha spiegato la cantante in un’intervista.











