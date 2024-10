Nuovi accertamenti a Rimini nell’ambito delle indagini riguardanti l’omicidio di Pierina Paganelli. Il consulente Davide Barzan, in collegamento con Storie Italiane, ha spiegato in diretta tv cosa sia accaduto nella serata di ieri presso il condominio di via del Ciclamino, dove appunto la povera 78enne è stata brutalmente uccisa davanti al garage di casa, dopo essere rientrata da un’adunanza con i Testimoni di Geova. Per questo efferato delitto è in carcere Louis Dassilva, residente nello stesso edificio di Pierina Paganelli nonché l’amante di Manuela Bianchi, la nuora della vittima.

Fra le prove che incastrerebbero il 34enne senegalese vi è la famosa ripresa della telecamera presente nella farmacia dello stabile di via del Ciclamino, che riprenderebbe lo stesso ragazzo nei minuti durante i quali sarebbe stato commesso l’omicidio, e ieri gli inquirenti sono tornati proprio sul luogo per replicare per l’ennesima volta il video della farmacia. “Ieri c’è stato un altro sopralluogo – ha detto Davide Barzan, ricordiamo il consulente di parte di Manuela Bianchi e del fratello Loris – alle ore 20:20 circa, orario certo della morte di Pierina”.

OMICIDIO PIERINA PAGANELLI, BARZAN: “SI SONO CONCENTRATI SUL GARAGE…”

E ancora: “E’ intervenuta la mobile con un figurante di colore, quindi non caucasico”. Altri accertamenti anche sul luogo dell’omicidio: “Si sono concentrasti sul garage di via del ciclamino e hanno simulato le urla di una donna della signora Pierina che di un uomo, quel ghigno che ha avuto l’uomo quando ha ucciso la donna”.

Davide Barzan è tornato sulla simulazione del video della farmacia, precisando che: “E’ dirimente che sia nuovamente di colore il figurante, gli accertamenti sono durati circa 3 ore. Perchè non farlo direttamente con Louis Dassilva? L’input l’ha dato il gip anche in maniera non troppa velata – aggiunge il consulente – e purtroppo non è stata a quanto pare recepito dalla difesa che non vuole sottoporre Louis all’incidente probatorio dinanzi al giudice dell’indagine preliminare. la difesa si è opposta? No, non l’ha richiesta ma potrebbe richiederlo il pm”.

OMICIDIO PIERINA PAGANELLI “NON FANNO FARE LA SIMULAZIONE A LOUIS PERCHÈ…”

Un magistrato in studio aggiunge: “Non si può imporre la presenza di Louis ma la difesa potrebbe chiederlo e il fatto che non l’abbia richiesto è sintomatico visto è chiaro che si cristallizzerebbe un soggetto con caratteristiche fisiche inequivocabili e io fossi stato la difesa non avrei consentito”.

Davide Barzan conclude: “Concordo con quello che dice il magistrato ma quello che mi chiedo è che in tutte le tv ci hanno propinato che non fosse Louis Dassilva nel video, ora c’è questa opportunità, e se lo sono così sicuri perchè non ci devono proporre un incidente probatorio? Mi sa che non sono molto certi che non si tratti di Dassilva”. Una domanda senza dubbio lecita quella che si è posto Barzan, attendiamo ovviamente la replica della difesa dell’arrestato.