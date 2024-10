Caso Pierina Paganelli: faida tra Valeria Bartolucci e Manuela Bianchi

Valeria Bartolucci ha diffidato Manuela Bianchi e il fratello Loris. La nuora di Pierina Paganelli, in alcuni audio parla di Louis, marito di Valeria, affermando che la moglie potrebbe averlo plagiato. “Era un animo puro e lei lo ha distrutto. Voglio che si stacchi da quella bruttissima persona e che si riprenda in mano la sua vita” dice in alcuni audio inviati agli amici Manuela. A “La Vita in Diretta”, l’avvocatessa che difende Valeria Bartolucci spiega: “Ho un’idea molto chiara e molto precisa, tanto che con la mia collega ho disposto una diffida nei confronti di Manuela Bianchi affinché cessi questa propagazione di notizie intime e particolari”.

Come sottolineato ancora dalla legale, “io ho assunto il mandato difensivo di Valeria da poco tempo che però è stato sufficiente per capire la marea di materiale diffamatorio, offensivo e dileggiante nei confronti di Valeria. La lite, lo strappo di capelli è avvenuto in diretta ma c’è un particolare che deve essere chiaro a tutti i quanti: un limite di opportunità e un limite che viene dettato dalle norme del codice penale e civile“.

Caso Pierina Paganelli. L’avvocatessa di Valeria: “I processi si fanno in tribunale”

A detta dell’avvocatessa che difende Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva (l’uomo attualmente in carcere), “questo limite è stato superato da più soggetti che verranno identificati e perseguite. È ora di capire che le parole devono avere un senso e un significato e feriscono non solo i diretti interessati: Valeria, ad esempio, ha due genitori anziani: provate a mettervi nei loro panni. È ora di smetterla: i processi si fanno in tribunale”. In passato era stata invece la nuora di Pierina Paganelli a diffidare per stalking Valeria, dopo che questa l’aveva aggredita sulle scale e minacciata di ucciderla se non avesse lasciato in pace la sua famiglia e suo marito Louis.