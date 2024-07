Pomeriggio Cinque News ha intervistato ieri Valeria Bartolucci, la moglie di Louis Dassilva, l’uomo al momento in carcere per l’omicidio di Pierina Paganelli. La donna ha voluto chiarire alcuni aspetti, a cominciare dagli indumenti che indossava il marito: “Il poliziotto ha chiesto a Louis le scarpe che indossava la mattina che è sceso di sotto quando avevano trovato il corpo di Pierina (lo scorso 3 ottobre ndr) e lui ha detto, le Reebok bianche, loro gli han detto se potevano averle e lui se le è levate dai piedi e gliele ha date”.

E’ poi emersa la storia di un biglietto aereo, e Valeria ha spiegato: “Quel biglietto esiste da agosto 2023, quando le cose si sono messe male ad ottobre, quando è successo il fatto, se Louis avesse avuto intenzione di fuggire, poteva fuggire anche la settimana dopo, tra l’altro il biglietto era per tutti e due e noi siamo andati all’agenzia e l’abbiamo bloccato. Il ritorno invece facevano i rimborsi di conseguenza abbiamo pensato che se fosse andata bene facevamo il viaggio oppure, avremmo perso solo i soldi dell’andata perchè il ritorno se lo bloccavamo entro gennaio ce lo rimborsavano e così è stato”.

OMICIDIO PIERINA PAGANELLI, LE PAROLE DI VALERIA: “PERCHE’ DICE SE DEVONO TEMERE QUALCOSA?”

“Non dobbiamo temere nulla? Questa domanda mi sembra un panino, perchè dobbiamo? Non ha senso questa frase”, dice Valeria riferendosi alla conversazione avuta fra Manuela Bianchi, la nuora di Pierina Paganelli, e Louis Dassilva, subito dopo l’omicidio, nei locali della squadra mobile: “Non può non sapere lei che nei corridoi della squadra mobile non sei intercettato sia audio che video, lei poi chiede se si devono arrestarci? Io non ho mai avuto timore di essere arrestata, perchè dice così? Una coda di paglia? E’ la caratteristica distintiva della signora Manuel”,

Per poi rincarare la dose: “Io credo che Manuela sia una delle persone più abiette che io abbia mai conosciuto, nel senso letterale del termine, non ha principio morale, non ha dignità, usi e sfrutti tutti”.

PIERINA PAGANELLI, LE PAROLE DI MANUELA: “SONO CONVINTA SIA ANCORA INNOCENTE”

Pomeriggio Cinque News, dopo aver parlato con Valeria, ha intervistato brevemente proprio Manuela, nuora di Pierina Paganelli nonchè presunta amante di Louis Dassilva, che ha spiegato: “Fino a che non sarà una cosa certa al 100 per cento, io continuerà a sostenere quello che ho detto, che è assolutamente innocente”. E ancora: “Io ero chiusa in casa con mio fratello, io non ero con lui, non so cosa ha fatto”, dice riferendosi al giorno dell’omicidio, in cui Louis sarebbe inquadrato dalle telecamere due volte, la prima chiaramente dopo le 19:00 e poi forse alle 22:00.

“Se il PM ha deciso una misura così avrà sicuramente avuto le sue motivazioni però non è detto che lui ha fatto questa cosa tremenda. Io? Sono innocente, sono convinta che anche se fosse successo che mi sarei fatta una misura cautelare per qualsiasi ragione sarei stata scagionata e sono convinta che succederà anche per Louis. Luois non potrebbe aver ucciso Pierina per amore nei miei confronti”, ha chiosato la donna.