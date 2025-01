Operazione U.N.C.L.E., film su Italia 1 diretto da Guy Ritchie

Martedì 14 gennaio 2025, la programmazione televisiva prevede, per la seconda serata di Italia 1, alle ore 23:25, l’action comedy del 2015 dal titolo Operazione U.N.C.L.E.

Il film è diretto dal regista di fama internazionale Guy Ritchie, che nel corso della sua carriera ha girato pellicole di grande successo, tra cui The Gentlemen (2019), Sherlock Holmes (2009) e Aladdin (2019). La colonna sonora è invece stata realizzata dal compositore Daniel Pemberton, che lavorerà nuovamente con il regista in King Arthur – Il potere della spada (2017).

Riccardo Fogli choc: “Posso finire di parlare o me ne vado?”/ Tensione con Caterina Balivo a La volta buona

Il protagonista del film Operazione U.N.C.L.E è interpretato dall’attore di origini britanniche Henry Cavill, celebre per il personaggio di Superman nel DC Extended Universe e per quello di Geralt di Rivia nella serie tv The Witcher. Al suo fianco l’attore Armie Hammer, volto di numerose serie tv come Veronica Mars, Desperate Housewives e Gossip Girl, e l’attrice Alicia Vikander, vincitrice del Premio Oscar per la sua interpretazione in The Danish Girl. Nel cast del film Operazione U.N.C.L.E anche Elizabeth Debicki, Luca Calvani, Sylvester Groth, Hugh Grant, Jared Harris e Christian Berkel.

Storia vera Blackout 2 - Le verità nascoste: serie tv ispirata alla strage di Rigopiano?/ “Le somiglianze…”

La trama del film Operazione U.N.C.L.E.: russi e americani uniti da un obiettivo comune per salvare il mondo

Operazione U.N.C.L.E. è ambientato nel 1963 durante il periodo della Guerra Fredda. Sono anni molto difficili e l’agente speciale Napoleon Solo riesce a far fuggire dalla Germania dell’est la figlia di uno tra i più importanti scienziati del periodo nazista che aveva, però, deciso di collaborare con gli americani.

Dopo aver superato numerosi ostacoli, e avere seminato l’agente del KGB Ilya Kuryakin, Solo e la giovane Gaby riescono a raggiungere la zona occidentale della capitale.

Arrivati sul posto l’agente scopre che lo zio della ragazza, un uomo di nome Rudi, lavora per i coniugi Vinciguerra, una coppia molto vicina al movimento fascista.

Anna Pettinelli elimina Ilan Muccino ad Amici 24 ma è polemica: "Illuso e umiliato"/ Perché ha sbagliato

La notizia sconvolgente, però, è che vorrebbero utilizzare le scoperte del padre di Gaby per produrre una nuova arma di distruzione di massa.

Per riuscire a fermare i loro piani, il governo russo e quello americano saranno così costretti a mettere da parte le animosità, unendo le forze per salvare la vita di milioni di persone.

L’agente della CIA Napoleon e l’agente del KGB Ilya formeranno, quindi, una coppia davvero particolare ed eterogenea nel tentativo di collaborare per fermare questa associazione terroristica.