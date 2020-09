Ora legale, ora solare: quando il cambio?/ Si terrà l’ultimo weekend di ottobre

Quando avverrà il cambio dall’ora legale a quella solare? Una domanda che oggi è tornata fortemente d’attualità come dimostrato dalle tendenze di ricerca su Google. Come mai proprio oggi? Forse qualcuno avrà confuso il periodo del cambio, tipicamente a fine ottobre, quando in realtà siamo a fine settembre. Fatto sta che manca circa un mese affinchè affronteremo il cambio dell’ora, riportando indietro le lancette dell’orologio di 60 minuti, dalle 3 di notte (che diventeranno “magicamente” le 2). Un’altra domanda sorge spontanea: sarà l’ultima volta che faremo il cambio dell’ora? Al momento non è ancora chiaro come evolverà la situazione, visto che in Unione Europea si discute ormai da circa due anni sulla necessità di abolire il cambio dell’ora solare, ora legale, che seppur mostrando notevoli benefici, è spesso e volentieri deleterio per la salute delle persone. La prima proposta a Bruxelles era stata messa sul tavolo fra il luglio e l’agosto del 2018, ricordano i colleghi de IlMeteo.it: aboliamo il cambio d’ora, e cinque milioni di cittadini dell’Ue hanno promosso l’idea, capeggiati in particolare da quelli dei paesi del nord, a cominciare da Polonia e Finlandia.

ORA LEGALE, ORA SOLARE, QUANDO IL CAMBIO? LA SITUAZIONE IN ITALIA

Il risultato è stato per il 76% favorevoli fra i votanti, e il restante 24% invece contrari. Ne è seguita anche una discussione all’interno della Commissione Europea, e la questione è stata poi lasciata in stand-by complice anche l’esplosione dell’epidemia di coronavirus che di fatto ha monopolizzato i lavori degli Stati Membri. Allo stato attuale c’è la forte possibilità che i vari paesi adottino l’ora legale o l’ora solare a piacimento; probabilmente i paesi del sud, Italia compresa, terranno per tutto l’anno l’ora legale (quella al momento in vigore), mentre gli stati del nord faranno il contrario, mantenendo per 12 mesi l’ora solare. L’Italia in realtà non ha ancora preso una decisione definitiva a riguardo, mentre la Francia, dopo una consultazione popolare, ha deciso di bandire per sempre la solare. Fatto sta che nella notte fra il 24 e il 25 ottobre, fra sabato e domenica, tireremo le lancette indietro di un’ora, guadagnando un’ora di sonno (solo quel giorno ovviamente), e perdendo un’ora di luce nel pomeriggio. A meno di cambiamenti, l’ora solare resterà in vigore fino all’ultimo weekend di marzo, fra il 27 e il 28, quando tornerà l’ora legale.



