Orfeo Goldin, lite con Gianni Sperti a Uomini e Donne/ Il confronto con Renata scatena tutto

Orfeo Goldin e il confronto con Renata a Uomini e Donne

La puntata di Uomini e Donne del 22 febbraio, come svelano le anticipazioni di WittyTv, è dedicata in parte ad Orfeo Goldin, il cavaliere 70enne che aveva cominciato a conoscere Gemma Galgani e Barbara De Santi per poi ammettere di provare un interesse per Tina Cipollari con cui si è anche concesso un ballo in studio. Nella puntata in onda oggi, 22 febbraio, tuttavia, Orfeo torna al centro dello studio per un confronto con Renata, una dama del parterre con cui ha cominciato una conoscenza.

Come svelano le anticipazioni di WittyTv, Maria De Filippi chiama al centro dello studio anche la dama la quale racconta di una collezione di cui le avrebbe parlato Orfeo. Quest’ultimo, tuttavia, esorta la dama a non parlare di tale collezione a causa dell’orario dando così il via ad una discussione in studio.

Orfeo e la lite con Gianni Sperti

Durante il confronto al centro dello studio con Renata, Orfeo è anche il protagonista di una discussione con Gianni Sperti. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, infatti, nella puntata in onda oggi, in seguito alla discussione con Sperti,. Orfeo deciderà di lasciare definitivamente la trasmissione.

Quale sarà, dunque, il motivo di tale discussione? Cosa spingerà Orfeo a lasciare definitivamente la trasmissione di Maria De Filippi dove è riuscito a mettersi in mostra sin dalla prima puntata? Lo scopriremo con la messa in onda della puntata.

