Orfeo tra Barbara De Santi e Gemma Galgani a Uomini e Donne/ Entrambe chiudono. Poi Tina Cipollari…

Orfeo, confronto con Barbara De Santi e Gemma Galgani

Dopo il momento dedicato ad Ida Platano, in crisi per la nuova segnalazione su Mario Cusitore, nella puntata di Uomini e Donne del 31 gennaio, Maria De Filippi cambia argomento e si dedica ad Orfeo, un nuovo cavaliere del parterre che sta conoscendo sia Barbara De Santi che Gemma Galgani. “Barbara sei contenta che ci sia Gemma accanto a te?”, chiede la padrona di casa. “Sì perché dobbiamo chiarire alcune cose”, risponde la dama che poi lascia la parola proprio alla dama di Torino.

Gemma e Gabriella, lite per Orfeo a Uomini e Donne/ "Arrogante, non hai un'esclusiva con lui!"

“Io sono qui perché è stato Orfeo a cercarmi e mi ha chiamata dicendo che non era chiara la situazione e voleva ritrattare l’esclusiva rilasciata a Barbara”, spiega Gemma. “E’ vero, ma non per te ma per Cristina anche se io gli ho detto che non è il suo genere di uomo”, ribatte Barbara. “Io sono qui per provare a cercare una persona che mi fa sentire le farfalle nello stomaco“, dice il cavaliere.

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Per la dama c'è Orfeo ma il confronto in studio...

Tina Cipollari contro Gemma Galgani

Dopo aver ascoltato le parole di Orfeo, Tina Cipollari commenta così la situazione: “Con Gemma non credo che possa accadere perché da quando Gemma è qui, non ho mai visto uomini con le farfalle nello stomaco per Gemma. Ho sempre visto il contrario e in tanti anni Gemma non è cambiata per niente”, interviene Tina Cipollari. “Non è vero. Ci sono stati diversi uomini che hanno sentito le farfalle nello stomaco. Mi ha chiamata lui e sono giunta alla conclusione che lui non provi interesse per me e alla mia età si deve dare importanza alla qualità del rapporto. Io cerco una persona che possa dedicarsi a me e che possa darmi ciò che cerco. Tu parli molto, ma non fai i fatti”, dice ancora Gemma.

Giorgio Manetti: "Gemma Galgani? A 90 anni sarà ancora a Uomini e Donne"/ Lei sbotta: "Intervista al veleno!"

Orfeo, poi, ribadisce di essere alla ricerca di una persona aggiungendo che “nel corso della mia vita è capitato di fare del ses*o senza amore e se capita non mi tiro indietro“, spiega Orfeo. “Quello è il tuo pallino. Mi parla continuamente da quello. Io non voglio cambiare per un uomo e non voglio che un uomo cambi per una donna e lui è questo, butta tutto in caciara“, aggiunge Barbara che a sua volta decide di chiudere.











© RIPRODUZIONE RISERVATA