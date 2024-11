Orian Ichaki è una delle concorrenti della trasmissione La Talpa 2024, programma tv – in onda sulle Mediaset in prima serata – che vede la conduzione la giornalista e showgirl Diletta Leotta. Ma andiamo a conoscere meglio Orian Ichaki, il suo nome non è noto a tutti, ma negli anni l’abbiamo conosciuta vedendola in diretta tv. Ecco alcune informazioni.

Non conosciamo molto della vita di Orian Ichaki, modella e attrice israeliana che abbiamo conosciuto vedendola nelle vesti di Madre Natura nel noto programma tv Ciao Darwin. La donna è nata a Herzliya in Israele, ha lavorato come modella sulle passerelle in alcune delle città più importanti al mondo, da Milano fino a Tokyo, Parigi e New York.

A un certo punto della sua vita si è trasferita in Italia per continuare la sua carriera come modella ed ha all’attivo partnership con brand importanti quali Guess o Tezenis. E’ molto attiva nel settore della moda ed ha preso parte a diverse campagne pubblicitarie. Oltre a questo Orian gestisce anche una linea di gioielli, in collaborazione con l’adorato fratello Ran. La ragazza tiene molto a questo progetto che mette in mostra la sua creatività oltre al legame con la sua famiglia.

Chi è Orian Ichaki? Le ultime sulla sua vita

Orian Ichaki è molto attiva sui social dove ha oltre 50 mila follower e il suo profilo è in costante crescita, complice le apparizioni tv e le campagne pubblicitarie. E’ molto legata al suo paese e spesso è tornata in patria, recentemente ha rassicurato i propri fan condividendo ciò che le stava accadendo mentre era rinchiusa in un bunker che testimoniava le sue difficoltà.

Sui social diversi fan commentano e apprezzano con like gli scatti della modella e c’è curiosità anche per quel che riguarda la sua vita privata. In passato sono stati affibbiati diversi flirt alla modella, a partire da quello con il produttore televisivo Hell Raton fino a quello con Federico Rossi, protagonista del duo musicale Benji e Fede. Nessuna conferma ufficiale però per queste storie.

Al momento Orian Ichaki risulterebbe però single e la ragazza tiene comunque a mantenere riservata la sua vita privata. La Talpa resta una grande occasione per farsi conoscere dal grande pubblico e aumentare ancora di più la sua popolarità, oltre al fatto di potersi farsi conoscere per il suo carattere e qualcosa che va oltre alla sua bellezza.