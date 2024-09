Orian Ichaki torna a ricoprire i panni di Madre Natura a Ciao Darwin 9, lo show antropologico di successo condotto da Paolo Bonolis con la complicità di Luca Laurenti e trasmesso in replica in prima serata su Canale 5. Una presenza oramai diventata quasi fissa quella della modella russa molto apprezzata dal pubblico dei social, ma anche del programma cult Mediaset. Sui social, infatti, in tantissimi hanno commentato con grande entusiasmo la sua presenza nello show televisivo a conferma che la scelta della produzione si è rivelata vincente. “La vogliamo a ogni puntata” si legge tra i tantissimi commenti pubblicati dagli utenti sui social a favore della bellissima modella russa che è diventata la Madre Natura preferita di questa ultima edizione.

Ma chi è Orian Ichaki? Bella da togliere il fiato, Orian è una modella russa con lunghi capelli biondi ed occhi verdi. Le sue misure sono da capogiro: 1 metro e 76 centimetri e può vantare su una carriera di successo nel mondo della moda dove ha lavorato con diversi brand di intimo e abbigliamento.

Chi è Orian Ichaki, la Madre Natura di Ciao Darwin: vita privata e fidanzato

La fama di Orian Ichaki, Madre Natura di Ciao Darwin 9, è sicuramente in crescita dopo la partecipazione a diverse puntate del programma campione d’ascolti di Paolo Bonolis. In realtà il suo nome è circolato spesso nel mondo del gossip per via della sua relazione con Hell Raton, il rapper e produttore che per un anno ha ricoperto anche il ruolo di giudice a X Factor.

Non solo, il nome della bella modella russa è stato anche accostato prima al calciatore Raoul Bellanova e successivamente al cantante Federico Rossi del duo musicale Benji & Fede. Che dire: la bellezza di Orian ha davvero conquistato tutti e siamo certi che in futuro si continuerà ancora a parlare di lei!