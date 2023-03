Oriana abbandona il GF Vip dopo la squalifica di Daniele?/ Pianto disperato e appello agli autori

Oriana Marzoli disperata dopo la squalifica di Daniele Dal Moro al Grande Fratello Vip

La squalifica di Daniele Dal Moro al Grande Fratello Vip 7 è arrivata come un filmine a ciel sereno per i vipponi. È sicuramente Oriana Marzoli la concorrente più colpita da questa drastica decisione della produzione, e infatti la sua reazione non si è fatta attendere. Oriana ha preso molto male la squalifica di Daniele ed è crollata in un pianto che il GF ha comunque cercato di censurare, così come tutto quello che è accaduto in quegli istanti nella Casa.

I fan più attenti del Grande Fratello Vip hanno però carpito le parole urlate da un’Oriana in lacrime, disperata per l’uscita del suo Daniele. “Fatemi almeno parlare con lui!” è infatti la richiesta che si sente fare da Oriana agli autori del Grande Fratello dopo l’uscita di Dal Moro dalla Casa, uscita alla quale sono immediatamente seguite le prime parole del gieffino su Instagram.

Oriana Marzoli chiede al GF di poter parlare con Daniele dopo la squalifica

“Voglio solo parlare con lui”, sono le parole che più volte Oriana Marzoli ripete nel video che sta facendo il giro del web e che segue la squalifica di Daniele Dal Moro dal GF Vip. Una richiesta ripetuta agli autori tra le lacrime, alla quale segue l’invito di questi alla concorrente di raggiungerli in confessionale. Che abbia potuto lì sentire Daniele? Improbabile, visto che in quegli istanti il gieffino era appena uscito dalla Casa e stava riprendendo contatto con la realtà. Una svolta in negativo per la Marzoli, che potrebbe vivere male gli ultimi giorni nella Casa, anche se è difficile pensare che possa abbandonarla a così pochi giorni dalla finale da lei per prima conquistata.

Restano intanto ancora incerte le precise motivazioni della squalifica. Al momento un comunicato ufficiale parla di “espressioni volgari, atteggiamenti irruenti e irrispettosi” e di regolamento infranto. Verrà fatta chiarezza solo nella puntata di lunedì su Canale 5.













