Oriana affronta Daniele al GF Vip/ “Non sei come prima, in puntata non mi consideri”

Oriana e Daniele, incomprensioni al GF Vip: “Non sei come prima“

Emergono alcune incomprensioni tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro al Grande Fratello Vip 2022. Il loro rapporto ormai viaggia tra alti e bassi, tra avvicinamenti e confronti continui, come quello delle ultime ore avuto in giardino. L’influencer venezuelana, in particolare, lamenta di percepire distacco da parte del coinquilino, come mostra un video condiviso dal reality su Instagram: “Tesoro, visto che non c’è bisogno a volte di parlare, perché ci sono delle cose che sono chiare, ma ultimamente sono giorni che non sei come prima. Il fatto che durante la puntata neanche mi consideri. Che io dico: ‘Ma se parliamo tutti, perché non riesci a parlarmi?’“.

Daniele nega di trattarla con freddezza e spiega le sue motivazioni: “Non parlo con nessuno durante la puntata, a parte con quelli che mi stanno di fianco. Secondo me ti fai pensieri per niente“. Oriana però ha notato questo cambiamento: “Non sono pensieri miei, non sono stupida e vedo le cose“. E spiega che, ora come ora, questa situazione non le piace affatto: “Mi rendo conto che in realtà non mi piace così“.

Daniele Dal Moro, nel corso del confronto al Grande Fratello Vip 2022, cerca di spiegarle che non tiene lo stesso atteggiamento ogni giorno: “Non sono uno che è sempre lì così, non fa parte di me. Oggi per esempio mi sono svegliato, ho visto che eri a letto, potevo lasciarti dormire, invece sono venuto a svegliarti perché mi andava. Ma che a te non stia bene, non è che decido io cos’è giusto o cos’è sbagliato“. E, a seguire, lancia un’accusa ad Oriana Marzoli: “Oriana, tu pretendi e basta da me. Per te è o come dico io, altrimenti quella è la porta. Ma non funziona così“.

Oriana cerca però di difendersi e di chiarire la sua posizione: “Non è così. Tu sei stato molto carino con me, ma non perché io te l’ho chiesto o sto pretendendo qualcosa. Non vedo però lo stesso atteggiamento“. Daniele spiega così di non essere lo stesso tutti i giorni e di fare solo quello che si sente di fare: “Non sono uguale tutti i giorni. Sono normale, non è che dico: ‘Sto distante’. No, faccio solo quello che mi sento”. Un’incomprensione che, sperano i fan degli “Oriele”, non si trasformi in una crisi ma sia stata soltanto l’occasione per chiarire alcune zone d’ombra del loro rapporto.

