Oriana, cena flop con Daniele Dal Moro? “Una noia mortale”/ Lui: “Scappato perché…”

Oriana e Daniele Dal Moro in settimana hanno avuto la possibilità di passare insieme una serata, con una cena romantica che però non è andata benissimo. La concorrente, infatti, sembra essersi annoiata un po’, mentre aspettava che il ragazzo cucinasse per lei. In puntata, dopo la clip mandata da Alfonso Signorini, ha spiegato: “Una noia mortale. La prima volta che vai a cena col ragazzo che ti piace ti devono servire, non ti devi mettere a cucinare. Ho pelato tre patate e non le abbiamo neanche mangiate, non è servito a niente”.

Grande Fratello Vip 2022, 42a puntata/ Diretta: Nikita "ancora attratta da Onestini"

Daniele, ridendo, ha spiegato perché nel momento in cui lei si è avvicinata, lui è scappato per portare il gelato a Edoardo Tavassi: “In confessionale abbiamo chiesto se potessimo invitare anche Edoardo e Micol e hanno detto di no. Però a lui avevo promesso il gelato e non potevo lasciarlo senza gelato. Per questo sono uscito”.

Giaele De Donà in lacrime per la mamma Tatiana/ "Ha avuto un ictus. La sua forza..."

Daniele Dal Moro e Oriana pensano al futuro

Nonostante un po’ di noia, per Oriana e Daniele Dal Moro è stata una serata importante. L’ex tronista ha rivelato di volere un futuro con la modella venezuelana al di fuori dalla casa: “Aspetto quel momento con ansia, perché sono sicuro che una volta uscito da qua sarà più facile per me riuscire ad avere le risposte che cerco. Sicuramente non saranno 15 giorni di lontananza a far cambiare le cose tra me e lei, a far sparire quello che di bello abbiamo costruito in questi mesi”. Anche lei non ha dubbi: “Io a lui ci tengo veramente, voglio che lui lo capisca!”.

LEGGI ANCHE:

Matteo Materazzi, chi è lo zio di Andrea Maestrelli/ Fratello di Marco Materazzi: "Un secondo papà"

© RIPRODUZIONE RISERVATA