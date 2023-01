Oriana chiude con Daniele al GF Vip: “Mi piaceva ora sono stufa”/ Lite, parole pesanti e rottura!

Oriana chiude con Daniele Dal Moro al GF Vip dopo un’accesa lite: “Mi sono stufata”

La breve parentesi di ‘amore’ tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sembra ormai definitivamente conclusa. Le immagini mandate in onda nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip hanno scatenato liti e accuse da parte di Daniele, convinto che Oriana lo stia prendendo in giro. Tra i due è scoppiato un acceso scontro durante il quale sono volate anche parole pesanti da parte del gieffino.

Prima Daniele si è sfogato in confessionale, dove di Oriana ha detto: “Per me conta il rapporto umano più che un bacio dato dietro le ante. Io riesco molto bene a capire se una persona è sincera o vuole pigliarmi per il cul*.” Daniele è certo che a Oriana piaccia Luca Onestini e che lei si sia buttata tra le sue braccia solo dopo il rifiuto di quest’ultimo.

Daniele Dal Moro, parole pesanti contro Oriana che chiude con lui

Oriana però nega con decisione questa convinzione di Daniele: “Basta con farmi passare che sono innamorata di Luca, non mi piace ma è un amico, basta!”, tuona in confessionale. Daniele però perde le staffe e, nel corso di una discussione, accusa Oriana di essere ‘la regina delle false’ e aggiunge: “Ma chi li vuole i tuoi baci? Sai una come te quante ne trovo in giro? A centinaia! Soprattutto di false!”

Colpita da questa reazione, Oriana in confessionale annuncia di non voler più aver a che fare con Dal Moro: “Pesante. Mi piaceva, provavo un interesse in più ora non più, mi sono stufata!” Ma sarà davvero così? Non è la prima volta che i due litigano aspramente, dicendosene di ogni, per poi riavvicinarsi; sarà così anche questa volta?

