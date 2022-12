Oriana crolla in lacrime, Antonella la provoca “ti sei già ripresa?”/ Lite al GF Vip!

GF Vip 2022, Antonella attacca Oriana: “Già ripresa? Il tempo che è finito il tg?“

Al Grande Fratello Vip 2022 le scintille tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli sono ormai all’ordine del giorno. Le due concorrenti, dopo un’iniziale rapporto di amicizia, ora proprio non si sopportano e non mancano di scambiarsi quotidianamente frecciatine e battute. Negli ultimi giorni, in particolare, è la Fiordelisi ad aver preso di mira Oriana, che sta attraversando un periodo di sconforto dopo le recenti dinamiche relative all’allontanamento da Antonino Spinalbese. Sconforto che si è acuito nelle ultime ore, con uno sfogo in lacrime.

Daniele Dal Moro lite con Oriana Marzoli/ Lei: "Credi pure ad Antonino"

Il crollo dell’influencer venezuelana sarebbe avvenuto pochi istanti prima del consueto TG che i Vipponi devono preparare, che vedeva la stessa Antonella tra i conduttori. Oriana ha però preferito non partecipare ed ecco che, al termine del TG, la Fiordelisi torna in Casa e la punzecchia all’istante: “Oriana ti sei già ripresa? Il tempo che è finito il tg?“. La Marzoli cerca in tutti i modi di allontanarsi per non cadere nella rete della provocazione, limitandosi ad esclamare un perentorio “Oddio che pa*e di persona!“.

Francesco Chiofalo "Antonella Fiordelisi si tatuò il mio nome"/ "Io l'ho cancellato…"

Antonella Fiordelisi contro Oriana Marzoli: l’accusa e le polemiche sul web

Antonella Fiordelisi ritiene di essersi esposta per smascherare Oriana Marzoli, che non ha voluto prendere parte al TG da lei condotto al Grande Fratello Vip 2022: “Palese. Eh ma scusami, uno deve essere chiaro e obiettivo nella vita, perché se uno sta zitto ogni volta che vede, anche no. Uno lo dice con la calma, però se non stava bene un minuto prima del tg e adesso è subito saltata dal letto, mi faccio due domande“. Secondo la concorrente, dunque, Oriana avrebbe finto di stare male pur di non partecipare al tg del reality: “Io lo faccio capire che l’ho capito“.

Oriana Marzoli "Meglio che non dica il segreto di Antonino"/ Spinalbese "La denuncio"

Dopo le parole di Antonella, sul web è scoppiata la polemica per il suo atteggiamento e per le ripetute provocazioni contro Oriana. “La bassezza di questa donna, fuori luogo e imbarazzante come sempre d’altronde“, scrive su Twitter un telespettatore del Grande Fratello Vip 2022. E ancora: “In un momento di sconforto, ieri Oriana ha deciso di non partecipare al TG, Antonella, in quanto co/conduttrice, s’è risentita, convinta che Oriana avesse deciso di non partecipare più, perché c’era lei. Nikita e Nicole, dalla parte di Oriana“.

Antonella: -“Oriana ti sei già ripresa? Il tempo che è finito il TG?

Oriana: -“Oddio, che palle di persona” LA BASSEZZA DI QUESTA DONNA, FUORI LUOGO E IMBARAZZANTE COME SEMPRE D’ALTRONDE 🥶#gfvip #incorvassi #gioiellers pic.twitter.com/3q5tmueTCi — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) December 23, 2022

In un momento di sconforto, ieri Oriana ha deciso di non partecipare al TG, Antonella, in quanto co/conduttrice, s’è risentita, convinta che Oriana avesse deciso di non partecipare più, perché c’era lei.

Nikita e Nicole, dalla parte di Oriana.#gfvip #orianamarzoli #nikiters pic.twitter.com/E62OG7DwW3 — Ines Giochi❤️‍🔥☀️❤️‍🔥 (@InesGiochi) December 24, 2022

Antonella: oriana ti sei ripresa dopo il tg

Oriana: oh che palle di persona 🔥🔥 #gfvip — Valentina (@vogliosolot3) December 23, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA